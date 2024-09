Ako sa zbaviť molí? Zbaviť sa molí síce nie je jednoduché, ale ide to

Či šatňové, alebo potravinové dokážu narobiť poriadnu paseku.

Malý nenápadný „motýlik“ so šedými či béžovými krídlami s ľahkými odleskami.

Ak sa vyskytli v kuchyni, v špajzi či skrinke, kde skladujete zásoby, ako sú múka a cestoviny, budú s najväčšou pravdepodobnosťou napadnuté.

Potraviny v ohrození

Mole hľadajú bezpečný úkryt s dostatkom potravy pre svoje larvy, ktoré sa vyliahnu z nakladených vajíčok. Dostanú sa k vám tak, že jednoducho priletia napríklad digestorom , ale najčastejšie si prinesiete húsenicu či kuklu v múke s nákupom.

Dospelé mole sú otravné a rýchlo sa množia, ale škody pácha ich potomstvo. Keď objavíte čo len jediného dospelého, je veľká pravdepodobnosť, že vajíčka už sú v sypkých potravinách. Načaté sáčky budú napadnuté takmer určite. Títo škodcovia sú „šikovní“, dokážu dokonca preniknúť do plastových i plechových dóz. Nepohrdnú ani cukrom, piškótami, sušienkami, čokoládou, korením, strukovinami či orechami.

Škodcovia feromónom neodolajú

V smetiaku by mali bez milosti skončiť všetky potraviny v otvorených obaloch. Zbavte sa aj tých, kde odhalíte hoci nepatrný náznak ich prítomnosti, ako jemnú pavučinku či nenápadný zámotok. Potom celú špajzu aj dózy dôkladne vyčistite. Nasledovať by mali prostriedky proti moliam, ktoré kúpite v drogérii. Jedná sa vlastne o akési „mololapky“. Dajte prednosť tým na báze feromónov, chemickým lapačom sa kvôli možnému kontaktu s potravinami radšej vyhnite.

Najlepšou zbraňou je samozrejme prevencia, do ktorej spadá pravidelná kontrola zásob. Potraviny skladujte v sklenených dózach s patentovým uzáverom. Užitočné je potrebné múku preosiať, než ju presypete. Podľa babských rád sa oplatí pridávať k sypkým potravinám pár guľôčok čierneho korenia či bobkový list.

V ohrození sú odevy i koberce

Ak motýlik poletuje v blízkosti šatníku, je skoro isté, že si jeho larvy vezmú do parády oblečenie, predovšetkým z prírodných materiálov, ako sú vlna, bavlna, koža či kožušina. Nepohrdnú však ani prikrývkami, dekami či vlnenými kobercami.

Aj v tomto prípade je škodcov viacero druhov, okrem mole šatníkovej, existuje aj kožušinová, pokrovcová či páperová. Najlepšie sa im darí v tmavých kútoch skríň za minimálneho prístupu svetla a čerstvého vzduchu.

Napadnuté textílie dôkladne vyklepte alebo vykefujte a potom vyperte. Nechajte opraviť, prípadne vyhoďte, ak už oprava nie je možná. Od veci nie je ani občasné profesionálne chemické vyčistenie.

Nevonia im levanduľa ani rozmarín

Skrine pravidelne upratujte, povysávajte aj rohy, vytrite prach a oblečenie kontrolujte. Dlhšie nenosené či sezónne veci uložte do vákuových vriec. To isté platí pre veci na chalupe, ktoré dlhšiu dobu nepoužívate. Oplatí sa uzavrieť ich do špeciálnych vriec.

Do skríň zaveste sáčky s aromatickými bylinkami, ako sú levanduľa, škorica, klinčeky či rozmarín. A pamätajte, že hoci len raz nosené oblečenie už nepatrí do skrine medzi čisté odevy. Zvyšky šupiniek ľudskej kože a potu sú totiž pre mole niečo ako splnený sen.