Ako sa účinne zbaviť kuny? Stačí handrička alebo obyčajný kus látky

Kuna v dome je nočná mora pre každého majiteľa. Tento nepozvaný hosť môže napáchať škody, ktoré sa len tak ľahko neopravujú. Keď ju raz pustíte do svojho príbytku, nikdy neviete, čo všetko ešte rozoberie a zničí. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako tento problém vyriešiť a zviera bezpečne, no efektívne vypudiť.

Kuny sú skutočnou pohromou pre majiteľov chát, domov, ale aj pre automobilových nadšencov. Tento malý, ale veľmi temperamentný tvor dokáže zničiť takmer čokoľvek, čo mu príde do cesty. V niektorých prípadoch si už môžete povedať, že ani poistenie vám nezabezpečí dostatočnú ochranu. Kuna totiž dokáže rozkúsať káble v aute, zničiť izolačné materiály, poškodiť strechu alebo podkrovie a v najhorších prípadoch môže dokonca zadusiť vašich domácich miláčikov, ako sú sliepky. Navyše nechá po sebe výkaly, ktoré vonia tak silno, že ich nezanedbáte ani pri silnej nádche. Čo je horšie, tento zápach sa šíri a veľmi ťažko sa z miestnosti odstráni. Jednoducho povedané, kuna dokáže z vášho domova urobiť hotové peklo. Ak máte s týmto zvieraťom skúsenosti, iste budete súhlasiť, že to nie je nič príjemné. Avšak, hoci sa to zdá nespravodlivé, kuna je chránený druh zvieraťa a môže sa jej zbaviť len poľovník, a to len v špecifických obdobiach roka. Pokiaľ by ste sa pokúsili zbaviť kuny vlastnými rukami, riskujete právne problémy, pretože by ste sa dopustili pytliactva.

Akustické odpudzovače: Zbavte sa kuny zvukom

Napriek tomu, že vám to môže prísť nespravodlivé, zákon musíte rešpektovať. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako tento problém vyriešiť bez porušenia pravidiel. Jedným z najúčinnejších riešení sú akustické odpudzovače, ktoré odplašujú zvieratá pomocou špeciálnych zvukov. Tieto zvuky majú rôzne frekvencie a náhodne sa menia, čo znamená, že kuny nie sú schopné sa na ne zvyknúť. Akustické plašiče majú zvyčajne účinnosť až 90 %. Teda ak máte šťastie, váš problém sa vyrieši rýchlo. V opačnom prípade, ak bude táto metóda neúčinná, máme pre vás ďalšie alternatívy, ktoré môžete vyskúšať.

Chemické pachy: Pre kuny neznesiteľný zápach

Kuny sú veľmi citlivé na zápachy, a preto neznášajú silné a výrazné arómy. Na ich odpudenie môžete využiť rôzne chemikálie, ktoré zanechávajú neznesiteľný zápach. Skúste napríklad naftalínové tablety, stromčeky do auta, alebo chlórové tablety určené na dezinfekciu bazénov. Výrazné parfumy môžu byť tiež účinné. Jeden muž sa so svojím problémom podelil o ďalší užitočný tip: „Mne sa veľmi osvedčilo namočiť staré handry do nafty a rozhádzať ich po pôde. Ten zápach kuny jednoducho nevydržali a za chvíľu boli preč!“ Tento trik môže skutočne pomôcť, ak zvieratá nechcú opustiť vaše územie.

Ako sa zbaviť kuny?

Psí alebo mačací pach: Ako zanechať stopy, ktoré kuny nemajú radi

Ak vám chemické prostriedky nevyhovujú, existujú aj iné, prírodné spôsoby, ako kuny odpudiť. A to znovu využitím ich citlivého čuchu. Už naši predkovia vedeli, že kuny neznášajú zápach psov. Pre to, aby sa tento problém vyriešil, stačilo len nechať psíka prejsť na povalu a nechať ho označkovať územie. Pokiaľ máte psa, ktorý rád behá okolo vášho domu, môžete ho nechať ísť na pôdu, čím si vytvoríte prirodzenú bariéru. Ak sa vám táto metóda nepozdáva, nemusíte to robiť takto drasticky. Môžete vyskúšať jemnejší prístup – dajte na pôdu starý psí alebo mačací pelech. Umiestnite ho na viditeľné miesto, kde ho bude vidieť každá kuna. Táto metóda je skutočne jednoduchá a pre zvieratá neznáma, a preto im vytvára dojem, že tam nie je bezpečné miesto na život.

Záver: Efektívne a šetrné riešenia na odpudenie kuny

Ak sa k tomu postavíte správne a použijete niektoré z týchto metód, môžete kuny efektívne vypudiť z vášho domu bez potreby zásahu poľovníka alebo drastických opatrení. Základom je poznať ich slabiny a využívať ich prirodzené inštinkty, ako je citlivosť na zvuky a pachy. Rôzne akustické odpudzovače, chemické a prírodné zápachy, ako aj použitie zvieracích pachov, môžu byť veľmi účinné pri eliminácii týchto škodcov. A keď sa raz zbavíte kuny, môžete si opäť užívať pokojný domov bez strachu z jej ničivých následkov.