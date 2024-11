Ako sa raz a navždy zbaviť kuny: Trik našich starých mám s lacnou tabletkou nič neprekoná

Stretávate sa s problémami, ktoré spôsobujú kuny? Hľadáte spôsob, ako ich účinne odohnať? Vyskúšajte jednoduchý a dostupný trik s naftalínom, ktorý už pomohol mnohým generáciám pred nami!

Keď sa vo vašom okolí objaví kuna

Kuny sú fascinujúce, no zároveň nevyspytateľné tvory. Na prvý pohľad si možno ani nevšimnete ich prítomnosť, no drobné stopy, ktoré po sebe zanechajú, vás rýchlo upozornia. Či už ide o malé kôpky trusu v záhrade, rozbité škrupinky vajíčok pod oknami alebo podivné zvuky z povaly, kuny sa vo vašom priestore usídlia skôr, než si to stihnete uvedomiť.

Ich „návštevy“ však nie sú len neškodnou zábavkou. Ak sa im zapáči vaše auto, môžu poškodiť elektroinštaláciu, čo vás môže stáť stovky eur na opravy. Podobne ničia aj strešné izolácie, a to už predstavuje skutočný problém. Ako si s nimi teda poradiť?

Prečo kuny neznesú niektoré pachy?

Jednou z najjednoduchších metód, ako kuny vyhnať, je využiť ich citlivý čuch. Tieto zvieratá neznesú niektoré intenzívne pachy, a práve to je kľúč k ich odradeniu. Hoci sa môžete stretnúť s radami používať na tento účel ľudské či zvieracie výkaly, ide o nevhodné a nehygienické riešenie. Našťastie, existujú aj menej drastické a praktickejšie možnosti.

Napríklad môžete rozmiestniť po podkroví alebo povale ľudské vlasy či srsť zvierat. Tieto pachy kuny často odradia, ak ich umiestnite na miesta, kde sa pravidelne objavujú. Zároveň je dôležité uzatvoriť všetky otvory, ktorými by mohli prenikať – od malých škár po vetracie otvory. Pomôže vám aj obyčajné králičie pletivo, ktoré účinne zabráni vniknutiu.

Ďalším silným pachom, ktorý kuny neznášajú, je vôňa kolínskej alebo špeciálne pripravenej zmesi éterických olejov. Najúčinnejším „zbraňou“ proti kunám je však podľa starých rád práve naftalín.

Ako bezpečne používať naftalín?

Naftalín je už roky známy ako účinný prostriedok proti moliam, no jeho využitie pri odrádzaní kún sa osvedčilo rovnako dobre. Jeho špecifický zápach kuny priamo odpudzuje, no je dôležité, aby ste s ním narábali obozretne.

Naftalínové guľôčky alebo tablety by ste mali umiestniť len na miesta, kde sa nedostanú deti ani domáce zvieratá. Najlepším spôsobom je nechať ich v perforovanom obale, aby pach mohol prenikať, ale zabránilo sa priamej manipulácii. Naftalín môžete rozmiestniť v blízkosti miest, kadiaľ kuny vnikajú do vášho priestoru – napríklad na pôjd, pod strechu alebo do priestorov, kde skladujete auto.

Je však dôležité pamätať na to, že naftalín môže byť nebezpečný nielen pri vdýchnutí výparov, ale aj pri kontakte s pokožkou. Preto dbajte na bezpečné uskladnenie a manipuláciu.

Moderné riešenia na ochranu pred kunami

Ak naftalín nie je pre vás ideálnym riešením, môžete využiť moderné technológie, ktoré sú dnes ľahko dostupné v špecializovaných obchodoch. Ultrazvukové plašiče alebo zariadenia so svetelnými efektmi dokážu kuny odohnať humánnym a neinvazívnym spôsobom.

V prípade, že sa rozhodnete použiť pascu, je dôležité vedieť, ako s chytenou kunou zaobchádzať. Ako návnadu môžete použiť kúsok mäsa alebo vajce. Chytenú kunu však musíte vypustiť dostatočne ďaleko od vášho obydlia, pretože je schopná denne prekonať vzdialenosť niekoľkých kilometrov a vrátiť sa.

Zákony na ochranu kún

Pri riešení problémov s kunami nezabúdajte na platné právne predpisy. Tieto zvieratá sú zákonom chránené od marca do októbra, čo znamená, že počas tohto obdobia je zakázané ich loviť alebo usmrtiť. Ak však kuny spôsobujú škody mimo obdobia ich ochrany, môžete ich odchytiť a premiestniť na vhodné miesto. Usmrtenie kuny je povolené len licencovaným poľovníkom v jeho revíri.

Kunou proti kune? Skôr nie

Medzi rôznymi „ľudovými“ radami sa objavuje aj návrh použiť ochočenú kunu na odohnanie tej divokej. Táto metóda je však skôr kuriozitou než praktickým riešením. Kuny nie sú domáce zvieratá, ktoré by sa dali ľahko vychovať, a ich správanie je ďaleko od poslušnosti typickej pre fretky.

Kuny môžu byť síce nenápadné, no ich škody dokážu byť veľmi nákladné. Preto je dôležité zakročiť včas a využiť dostupné metódy na ich odradenie. Či už stavíte na osvedčený naftalín alebo moderné technológie, pravidelná kontrola vášho priestoru a prevencia sú kľúčom k úspechu.