Ako sa postarať o „strom peňazí“ počas zimy? Šťastie a bohatstvo počas celého roka!

Určite ste už niekedy počuli, že niektoré rastliny vyžarujú špecifickú energiu. Jednou z týchto zvláštnych rastlín je aj „strom peňazí“, botanicky známy ako Crassula ovata. Tento populárny sukulent s mäsitými listami, ktoré majú oválny tvar, nie je len vizuálne príťažlivý, ale aj symbolom bohatstva, prosperity a šťastia. V tradičnej čínskej filozofii feng shui sa považuje za rastlinu, ktorá prináša pozitívnu energiu a finančnú pohodu, avšak len vtedy, ak sa o ňu správne staráte

Zimné mesiace so sebou prinášajú niekoľko výziev – kratšie dni, chladnejšie počasie a suchší vzduch. V tomto období je dôležité dbať na to, aby váš strom peňazí nestratil svoju vitalitu a symbolickú silu. Ak sa správne postaráte o jeho potreby, odmení vás krásnym rastom a energiou počas celého roka.

Ako sa postarať o strom peňazí počas zimy?

Svetlo: Umiestnite rastlinu na slnečné miesto

V zimnom období býva prirodzené svetlo slabšie a dni sú kratšie, preto je dôležité zabezpečiť, aby sa váš strom peňazí dostával čo najviac slnečných lúčov. Najlepšie miesto pre rastlinu je pri okne smerujúcom na juh alebo západ, kde je svetla viac. Ak nie je dostatok slnečného svitu, môžete využiť špeciálne rastlinné svetlá. Nedostatok svetla môže spôsobiť, že rastlina začne rásť nerovnomerne, s dlhšími stonkami a bledšími listami. Občas ju otočte, aby rástla symetricky a nestrácala svoj charakteristický vzhľad.

Zalievanie: Menej je viac

Keďže strom peňazí je sukulent, počas zimy nevyžaduje veľa vody. Premočená pôda je jedným z najčastejších dôvodov, prečo táto rastlina začína trpieť. Zalievať by ste ju mali len raz za tri až štyri týždne, alebo keď je vrchná vrstva pôdy suchá na dotyk. Vždy používajte vlažnú vodu a nalievajte ju priamo do pôdy, nikdy nie na listy. Uistite sa, že kvetináč má odtokové otvory, aby sa prebytočná voda mohla odvádzať a koreňový systém nebol zaplavený. Ak sa na listoch objavia žlté škvrny alebo začnú mäknúť, môže to byť dôsledok nadmerného zalievania – v tom prípade znížte množstvo vody a nechajte pôdu dostatočne vyschnúť.

Teplota: Udržiavajte stabilné, ale nie príliš horúce podmienky

Strom peňazí najlepšie prosperuje pri teplote medzi 15 a 24 °C. Je dôležité sa vyhnúť extrémnym podmienkam, ako sú prievan, chladné parapety alebo blízkosť radiátorov, pretože náhle zmeny teploty môžu rastlinu stresovať. Ak teplota klesne pod 10 °C, listy môžu začať opadávať, čo je signál, že rastlina nie je v ideálnych podmienkach. Najlepšie je umiestniť ju na miesto, kde je teplota stabilná a zároveň má prístup k čerstvému vzduchu. Takto zabezpečíte, že strom peňazí bude aj v zimných mesiacoch zdravý a bude si udržiavať svoju živú zelenú farbu.

Starostlivosť o strom peňazí počas zimy nevyžaduje veľké úsilie, len pár drobných úprav a pozornosti. Ak sa postaráte o dostatočné svetlo, opatrné zalievanie a vhodnú teplotu, vaša rastlina vám vďačne odmení krásnym rastom a symbolickým bohatstvom. Ako sa hovorí, šťastie prichádza k tým, ktorí sa oň starajú – nezabudnite preto pripraviť svoj strom peňazí na zimné obdobie!