Ako sa postarať o jahody na jeseň? Nerobte túto chybu, ktorá vás bude stáť úrodu

O jahody sa treba starať nie iba na jar a leto, ale vyžadujú starostlivosť aj na jeseň a pred zimou. Mnohí záhradkári zabúdajú na hlavné pravidlo, ktoré je dôležité aj pre domáce pestovanie jahôd, nie len veľké závody.

Tým pravidlom je, správna zálievka. Aj na jeseň totiž jahody vyžadujú vlhkosť, aby rastliny jahôd nevstúpili do zimy oslabené a tým na jar mohli chytiť choroby, škodcov a zle rodiť jahody.

Jahody sa musia polievať až do mrazivého počasie, upresníme, pred mrazmi, ktoré už budú stabilnejšie.

Skúsení záhradkári poradili, že je vhodné polievať jahody celý september a to až do polky októbra. Ak to počasie dovolí, až do konca októbra, tu ž ale stačí každých 7-10 dní. Je nutné sledovať stav pôdy, ak je vlhká, netreba zalievanie riešiť.

Pred nástupom pravej zimy je vhodné záhony jahôd mulčovať, ideálne ihličnatým kalom, slamou alebo špeciálnymi materiálmi. Ochránite tak korene pred silnými mrazmi.

Doprajte záhonom jahôd hnojivo obsahujúce dusík, ktorý je zodpovedný za rast jahôd. Najvhodnejšie sú také, ktoré obsahujú vo vysokom množstve draslík a fosfor.

Uprednostňujeme superfosfát, množstve 30g na 1m2 záhonu.

V neposlednej rade prináša dobrý výsledok aj použitie obyčajného dreveného popola.

