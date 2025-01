Ako sa efektívne zbaviť kuny? Účinné tipy na ochranu vášho auta a domu

Kuna môže byť skutočne problémovým návštevníkom, ktorý vám dokáže znepríjemniť život. Tieto malé šelmy sa často objavujú na miestach, kde sa cítia v bezpečí a kde je teplo – napríklad v motorovom priestore auta alebo na povale domu. Hoci sa môžu na prvý pohľad zdať roztomilé, ich aktivita môže spôsobiť značné škody, ktoré sa môžu vyšplhať na niekoľko stoviek, ba až tisícov korún. Ak sa rozhodnete riešiť tento problém, najlepšie je konať rýchlo. Ako sa teda skutočne zbaviť kuny a ochrániť svoje cennosti?

Kuny vyhľadávajú úkryty, kde nájdu nielen teplo, ale aj bezpečie a pokoj. V zime je pre ne ideálnym miestom motor auta, ktorý zostáva príjemne vyhriaty, alebo povala domu, ktorá im poskytuje dostatok priestoru na schovávanie a tvorenie hniezda. Mnohé kuny pritiahne aj dostupnosť potravy – zvyšky jedla, odpadky, alebo dokonca vtáky, ktoré sa dajú ľahko uloviť.

Ak sa vám do auta nasťahovala kuna, určite ste si všimli nejaké stopy, ako sú poškodené káble alebo zvyšky potravy, pier či trusu, ktoré sa objavujú pod kapotou. Prečo to robí? Dôvod je jednoduchý: teplý motor poskytuje ideálny priestor na ochranu pred chladom a vetrom, čo je pre kunu veľmi lákavé.

Našťastie, riešenie nie je vôbec komplikované. V obchodoch nájdete rôzne pachové odpudzovače, ktoré v sprejoch stačí pravidelne aplikovať do motorového priestoru. Kuny sú veľmi citlivé na intenzívne zápachy, ako je naftalín alebo ocot, takže ak nechcete míňať peniaze na komerčné výrobky, skúste tieto osvedčené domáce riešenia.

Ďalšou účinnou metódou, ako kuny odplašiť, sú ultrazvukové plašiče. Tieto zariadenia vydávajú zvuky, ktoré sú pre ľudí nepočuteľné, ale pre kuny naopak veľmi nepríjemné. Stačí ich umiestniť pod kapotu a už sa nebudete musieť báť, že vám kuny poškodia káble alebo izoláciu.

Ak sa vaša kuna rozhodla usadiť na povale, budete sa musieť pripraviť na viac než len hluk. Je možné, že začne zanechávať nepríjemný zápach z trusu a moču, a taktiež môže poškodiť izolačné materiály alebo drevené trámy. Okrem toho môže ešte ďalej znepríjemniť život, keď začne spôsobovať ďalšie škody. Preto je dôležité okamžite zamedziť prístup do týchto oblastí. Skontrolujte strechu aj steny domu, či tam neexistujú diery alebo praskliny, ktorými by sa mohla kuna dostať. Tieto zvieratá sú veľmi mrštné, a preto sa zmestia aj do naozaj malých otvorov. Ak chcete zabrániť ich prístupu, použite materiály, ktoré kuny neprekusnú, ako sú kovové siete.

Kuna – ochrana motora auta

Rovnako ako pri aute, môžete použiť aj na pôde pachové odpudzovače alebo ultrazvukové plašiče. Okrem toho, aby ste vytvorili nepríjemné prostredie pre kunu, môžete rozmiestniť rôzne bylinky alebo korenie s intenzívnym zápachom, ako je hrebíček alebo škorica, ktoré kuny neznášajú. Zaujímavým tipom, ktorý používa niekoľko chovateľov, je rozmiestnenie ľudských vlasov po povale. Kuny sa vyhýbajú ľudskému pachu, a preto je tento jednoduchý trik veľmi účinný.

Ak nič z toho nezaberá, a ste už dosť frustrovaní, môžete sa pokúsiť chytiť kunu pomocou pasce. Tento spôsob však vyžaduje veľkú trpezlivosť, pretože pasce je potrebné pravidelne kontrolovať. Do pasce môžete dať lákavú návnadu, ako je napríklad vajce, kúsok mäsa alebo nejaké zvyšky potravy. Po tom, ako kuny chytíte, je dôležité ju preniesť čo najďalej od svojho domova. Nezabúdajte však, že kuna je chránené zviera, a preto sa musí s ňou zaobchádzať humánne.

Keď už sa vám podarí kuny zbaviť, najdôležitejším krokom je zabezpečiť, aby sa nevrátili. Udržujte svoje auto aj dom čisté, aby ste ich zbavili všetkých lákadiel, ktoré by mohli priťahovať ďalšiu kunu. V garáži a na pôde pravidelne upratujte, aby tam nemohla nájsť vhodný úkryt. Ak máte s týmto problémom už skúsenosti, odporúča sa aj naďalej používať pachové odpudzovače a ďalšie prostriedky, ktoré vám pomôžu odradiť kuny od návratu.

Bez ohľadu na to, či si kuna vyberie vaše auto alebo váš dom, nikdy to nevzdávajte. S týmito účinnými metódami sa jej dokážete zbaviť bez použitia drastických opatrení, a to raz a navždy.