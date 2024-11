Ako rozbehnúť sliepky na plný výkon? Vajcia budete zbierať počas celého roku, aj v zime

Vajcia sa stali jednou z položiek, ktoré citeľne zaťažujú rodinný rozpočet. Ich cena neustále stúpa, a preto sa mnohí ľudia zamýšľajú nad tým, či by sa nevyplatilo chovať si vlastné sliepky. Pravdou je, že to nie je vôbec náročné. Ak sa budete riadiť niekoľkými osvedčenými tipmi, vaše sliepky vám zabezpečia pravidelný prísun vajec po celý rok.

Prispôsobte svetelné podmienky v kuríne

Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje znášku vajec, je dĺžka dňa. Počas zimných mesiacov, keď dni skracujú a noci sú dlhé, sliepky prirodzene znášajú menej vajec. Tento problém však môžete jednoducho vyriešiť – stačí nainštalovať do kurína umelé osvetlenie.

Keď sliepky dostanú viac svetla, ich biorytmus sa prispôsobí a budú znášať pravidelnejšie. Okrem toho vám svetlo umožní lepšie sledovať dianie v kuríne. Aby ste zároveň predišli poškodeniu vajec, nezabudnite zakryť znášacie miesta. Tak ochránite vajcia pred rozbitím, čo býva častý problém najmä pri mladších sliepkach.

Vyvážená strava je základ úspechu

Ak chcete, aby vaše sliepky podávali maximálny výkon, musíte im zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu. Krmivo by malo obsahovať vysoký podiel bielkovín – približne 20 %. Práve bielkoviny sú kľúčové pre tvorbu vajec. Okrem toho sú dôležité aj vitamíny a minerály, ktoré zlepšujú celkové zdravie sliepok a podporujú ich produktivitu.

Pozor si však dávajte na nevhodné potraviny. Sliepky by nikdy nemali dostávať sladké jedlá, pretože to môže viesť k ich nadváhe. Obezita u sliepok spôsobuje výrazné zníženie znášky a môže dokonca ohroziť ich zdravie. Naopak, do ich jedálnička môžete zaradiť kukuricu a čerstvú trávu, ktoré sú prirodzeným a zdravým doplnkom ich stravy.

Vápnik a voda. Dve nevyhnutnosti pre úspešný chov

Pre tvorbu pevných a kvalitných škrupín vajec je nevyhnutný dostatok vápnika. Jednoduchým spôsobom, ako tento minerál sliepkam doplniť, je pridanie rozdrvených vaječných škrupín do ich potravy. Pred podaním ich však dôkladne vysušte alebo povarte, aby ste predišli prenosu nežiaducich baktérií.

Rovnako dôležitý je aj pravidelný prísun čerstvej vody. Každá sliepka potrebuje denne približne pol litra vody. Uistite sa, že majú neustály prístup k vode, ktorá musí byť vždy čistá. Špinavá alebo stojatá voda môže spôsobiť zdravotné problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich znášku.

Znížte stres na minimum a zabezpečte stabilné prostredie

Hoci sliepky môžu pôsobiť nenáročne, aj ony sú citlivé na stres. Ak sa necítia bezpečne, ich znáška výrazne klesá. Preto je dôležité vytvoriť im pokojné a stabilné prostredie. Poskytnite im prístrešok, kde sa môžu ukryť pred nepriazňou počasia alebo predátormi.

Rovnako dôležité je dodržiavať pevný denný režim. Sliepky by mali mať jasne určený čas, kedy ich vypúšťate z kurína a kedy ich opäť zatvárate. Akékoľvek náhle zmeny, či už v režime, potrave alebo prostredí, môžu u sliepok vyvolať nepokoj, čo sa odrazí na ich produktivite.

Výhody vlastného chovu sliepok

Starostlivosť o sliepky síce vyžaduje určitú mieru zodpovednosti, no odmenou vám bude stály prísun čerstvých a chutných vajec. Domáce vajcia sú nielen ekonomickejším riešením, ale aj kvalitnejšie a zdravšie ako tie, ktoré kúpite v obchode. Navyše získate istotu, že viete, čím boli vaše sliepky kŕmené a v akých podmienkach žijú.

Ak budete postupovať podľa uvedených rád, vaše sliepky sa vám odvďačia produktivitou, ktorá vás príjemne prekvapí. Vlastný chov je tak nielen ekologickou, ale aj výhodnou alternatívou k nákupu drahých vajec.