Ako odstrániť žuvačku z oblečenia? Zaručené triky, ktoré vás zbavia nepríjemností

Nájsť na obľúbenom kúsku oblečenia prilepenú žuvačku dokáže poriadne znepríjemniť deň. Mnohí si myslia, že dostať ju preč bez poškodenia látky je nemožné, no opak je pravdou. Prinášame vám niekoľko efektívnych a jednoduchých tipov, ktoré vás krok za krokom prevedú procesom odstránenia tejto lepkavej nehody.

Skúste odlakovač na nechty

Prvý tip môže znieť nečakane, ale na žuvačku skutočne funguje aj obyčajný odlakovač na nechty. Stačí, ak nanesiete niekoľko kvapiek priamo na žuvačku, necháte krátko pôsobiť a následne jemne prechádzate cez miesto zubnou kefkou alebo handričkou. Odlakovač naruší štruktúru žuvačky, čo umožní jej jednoduchšie odstránenie. Na záver je vhodné oblečenie vyprať, aby ste z látky odstránili všetky zvyšky odlakovača.

Použite mrazničku na zmrazenie žuvačky

Ak máte doma mrazničku, tento trik vám môže ušetriť veľa námahy. Vložte postihnutý kus oblečenia do plastového vrecka a umiestnite ho do mrazničky na aspoň dve až tri hodiny. Chlad spôsobí, že žuvačka stvrdne a stratí svoju lepivosť. Po vybratí stačí jemne zoškrabnúť žuvačku pomocou malej špachtle alebo plastového nožíka. Táto metóda je veľmi šetrná k látke a zabraňuje jej poškodeniu.

Zahriatie pomocou teplého uteráka alebo handričky

Teplo môže byť rovnako účinné ako chlad. Na žuvačku položte horúci uterák alebo látkovú handričku a nechajte pôsobiť pár minút. Horúco zmäkčí žuvačku, takže sa ľahšie odlepí. Na odstránenie použite drevenú špachtľu alebo tupý nožík. Táto metóda je šetrná k jemným materiálom a dobre funguje na prírodných látkach.

Horúca voda ako jednoduchý a rýchly pomocník

Ak nemáte po ruke žiadne špeciálne čistiace prostriedky, postačí aj horúca voda. Polejte miesto so žuvačkou horúcou vodou a chvíľu počkajte, aby teplo preniklo do vlákien. Tým sa zmenší priľnavosť žuvačky k látke, čo umožní jednoduchšie jej odstránenie prstami alebo špachtľou. Dávajte však pozor, aby ste neprehriali jemnejšie materiály, ktoré by sa mohli poškodiť.

Žehlička ako efektívny nástroj na odlepenie žuvačky

Aj žehlička môže byť účinným pomocníkom. Položte oblečenie na žehliacu dosku a priamo na žuvačku položte kus papiera alebo papierovej utierky. Následne prežehlite miesto cez papier – teplo spôsobí, že žuvačka sa prilepí na papier a odlepí sa od látky. Po odstránení je dobré oblečenie vyprat, aby sa zbavilo prípadných drobných zvyškov.

Ocot ako prírodný čistiaci prostriedok

Ocot je univerzálnym riešením pre mnohé domáce problémy, vrátane prilepenej žuvačky. Zmiešajte ocot s vodou v pomere 2:1, ponorte do roztoku postihnutú časť oblečenia a nechajte pôsobiť približne desať minút. Ocot naruší štruktúru žuvačky, takže ju potom môžete jemne odstrániť pomocou hubky alebo plastovej špachtle.

Lieh na jemné a účinné odstránenie

Použitie liehu je ďalšou efektívnou možnosťou. Naneste malé množstvo liehu na žuvačku a jemne vmasírujte do látky pomocou handričky alebo vatového tampónu. Po krátkom pôsobení bude žuvačka menej priľnavá a ľahko ju zoškriabnete bez poškodenia látky. Na záver nezabudnite oblečenie vyprať, aby ste odstránili všetky stopy liehu.

Neutrálny tekutý prostriedok – tekuté mydlo

Na odstránenie žuvačky možno použiť aj obyčajné pH neutrálne tekuté mydlo. Navlhčite miesto vodou a potom naneste menšie množstvo mydla. Jemne prechádzajte okolo žuvačky zubnou kefkou a nechajte mydlo preniknúť do vlákien. Žuvačka sa postupne uvoľní, a môžete ju odstrániť bez toho, aby ste látku poškodili.