Ako odradiť zlodejov sviečok a vencov z hrobov: Jednoduché triky, ktoré fungujú

Ťažko uveriť, že sa nájdu ľudia, ktorí nemajú zábrany kradnúť ani na cintorínoch. Žiaľ, takéto prípady nie sú ojedinelé, a preto je dôležité ochrániť miesta posledného odpočinku našich blízkych. Nikto z nás si nepredstavuje, že by spomienkové predmety či dekorácie, ktoré na hrob prinesieme, skončili v rukách zlodejov.

Sviatky ako lákadlo pre zlodejov na cintorínoch

Počas významných sviatkov, akými sú Dušičky, Vianoce alebo Veľká noc, sa na cintorínoch zvyšuje aktivita zlodejov. Niekedy ide o organizované skupiny, ktoré kradnú lucerny, vázy či iné kovové dekorácie. V extrémnych prípadoch sa zlodeji nezastavia ani pred krádežou urien, čo pre pozostalých znamená bolestný pohľad na rozsypaný popol svojich blízkych.

Medzi najčastejšie prípady však patrí krádež vencov, kvetinových aranžmánov alebo sviečok. Tieto predmety sa následne objavujú na trhoch či stánkoch.

Prevencia: Prichyťte, čo sa dá

Najlepšou obranou je predísť tomu, aby si zlodeji mohli ľahko odniesť voľne položené predmety. Čokoľvek, čo nie je pevne pripevnené, môže byť ľahkou korisťou – a nie vždy sú za tým zlodeji. Silný vietor môže prevrhnúť vázy alebo odniesť ľahšie dekorácie.

Lucerny, malé vázy či sviečky by ste preto mali upevniť drôtom alebo iným spôsobom, aby boli pevne spojené s náhrobkom či rámom hrobu. Ak je to možné, využite kamenné vázy alebo lucerny, ktoré sú zabudované priamo do náhrobku – tie zlodeji len tak ľahko neodnesú. Urnové schránky by mali byť vždy starostlivo zamknuté.

Označte si svoje spomienkové predmety

Nie všetko sa dá priskrutkovať alebo pevne pripevniť. Vence, kytice či sviečky sú často ľahko prenosné. Existuje však jednoduchý spôsob, ako ich pre zlodejov znehodnotiť – stačí, ak na ne napíšete meno zosnulého alebo ich označíte trvalou fixkou. Predmety s takýmto osobným podpisom strácajú pre zlodejov hodnotu, keďže ich nedokážu ďalej predať.

Ak dôjde ku krádeži, neváhajte konať

V prípade, že sa stanete obeťou cintorínskej krádeže, kontaktujte políciu. Aj keď sa môže zdať, že škoda nie je veľká, pravdepodobne nie ste jediní, koho sa tento problém týka. Spojením síl s ostatnými poškodenými môžete zvýšiť šancu, že páchateľov odhalia a zabránia ďalším krádežiam.

Vaša starostlivosť a malé opatrenia môžu zlodejov odradiť a ochrániť pamiatku vašich najbližších.