Aké osvetlenie zvoliť do interiéru? Každá miestnosť má svoje nároky na svetlo

Správnym osvetlením dosiahneme nielen dostatočného svetla v interiéri, ale aj dekoratívny prvok a osobitú atmosféru.

Je dôležité vybrať si naozaj dobre. Každá miestnosť má svoje nároky na svetlo a preto netrba nepodceňovať výber ani do jednej z nich.

Pri nákupe svietidiel sa zamerajte predovšetkým na štýl, ktorý by mal zodpovedať zariadeniu bytu a podtrhnúť tak celkový dojem.

Okrem lustra nezabudnite na lokálne svietidlá, ktorými dotvoríte atmosféru jednotlivých izieb.

Svetlo detská izba Foto: František Stacho

Dizajn je dôležitý, ale myslite aj na správne nasvietenie

Pravda je, že si najskôr všimneme toho, ako luster či lampa vyzerá, až keď potom riešime, či priestor dostatočne osvetlí.

Ale trend jedného centrálneho svietidla je za nami, takže nasvietiť celú miestnosť dokážeme pridanými lampami a lampičkami.

V súčasnej dobe sa navyše v domácnostiach rozšírili úsporné kompaktné žiarivky a LED žiarovky, ktoré svietia o dosť intenzívnejšie, len treba vhodne zvoliť pre jednotlivé miestnosti teplé či studené svetlo.

Svetlo podľa miestností

K teplým svetlám patrí biele až žlté od 2 800 do 3 300 K a použijeme ich všade tam, kde sa chceme cítiť príjemne.

Teplé svetlo pôsobí útulne, vytvára pocit pohody, preto sa hodí do obývacej a detskej izby , prípadne do spálne.

Chladnejšie svetlo sa hodí do miestnosti s nedostatkom denného svetla, napríklad do kúpeľne bez okna, na chodbu, do pracovne či do kuchyne.

Svetlo detská izba Foto: František Stacho

Svietidlá do spálne i do kuchyne

Najdôležitejším miestom v byte je obývacia izba, kde sa schádza celá rodina a kam pozývame prípadných hostí.

Viac než inde si preto v obývačke potrpíte na dizajnové svietidlá, či už sa jedná o luster, stojacu lampu či nástenné lampičky.

Všeobecne platí, že by jednotlivé svietidlá by mali spolu ladiť a vhodne dotvoriť atmosféru v miestnosti.

V spálni nie je centrálne svetlo až tak dôležité, v modernom interiéri môžeme voliť pokojne len stropnice.

Niektorí si viac potrpia na nasvietenie posteľou v mieste, kde majú hlavy. Vhodné sú stolové alebo nástenné lampičky.

V kuchyni pamätáme na bezpečnosť, svetlo musí dopadať na všetky časti pracovnej plochy. Zaujímavé riešenie sú LED pásiky pod vrchnými skrinkami kuchynskej linky.

Tie môžeme vhodne využiť aj v kúpeľni okolo zrkadla.