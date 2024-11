Aj na Slovensku rastie jedna z najdrahších zelenín na svete. Slováci po nej šliapu a neuvedomujú si jej cenu

Čo ak by ste vedeli, že burina, ktorú bežne vidíte vo svojej záhrade, je v zahraničí považovaná za vzácnu delikatesu? Práve takto je to s divokým chmeľom, rastlinou, ktorú Slováci vnímajú ako otravný plevel, no v zahraničí je cenená takmer ako zlato. Mladé výhonky tejto nenápadnej rastliny sa v krajinách ako Francúzsko, Nemecko či Holandsko predávajú za astronomické sumy – ich cena môže dosahovať až neuveriteľných 1000 € za kilogram. Čo spôsobuje tento nezvyčajný záujem o divoký chmeľ a prečo je pre gurmánov takou lahôdkou?