9 vecí, ktoré okamžite odstráňte zo spálne, ak si chcete zlepšiť spánok a pohodu – nájdete ich tam aj vy?

Spálňa by mala byť azylom, kam sa s radosťou vraciate po náročnom dni, miestom, kde sa cítite bezpečne a pohodlne. Ak však nemáte pocit dokonalého odpočinku, možno za to môže prebytok vecí, ktoré vašu spálňu zapľňajú. Uvoľnite si tento priestor, aby ste si mohli dopriať kvalitnejší spánok a lepšiu regeneráciu. Tieto zbytočnosti by ste mali zo spálne vyhodiť ako prvé.

1. Opotrebované a staré vankúše

Spíte na vankúši, ktorý už dávno stratil svoju pôvodnú podporu a formu? Ak sa ráno budíte s bolesťami krku alebo chrbtice, môže to byť práve vinou nevhodného vankúša. Tieto nedokonalosti nenápadne ovplyvňujú kvalitu spánku a dlhodobé používanie vankúšov, ktoré už neslúžia svojmu účelu, môže viesť k chronickým bolestiam. Odborníci odporúčajú vymieňať vankúš každé dva roky. Ak máte podozrenie, že je váš vankúš zdrojom vašich ranných ťažkostí, vymeňte ho skôr. Vyberte si taký, ktorý je prispôsobený vašim individuálnym potrebám – či už ide o mäkký, tvrdý alebo ortopedický model.

2. Elektronické zariadenia a ich rušivé svetlo

V spálni nemajú elektronické zariadenia ako telefóny, tablety, notebooky alebo televízory žiadne miesto. Modré svetlo, ktoré vyžarujú obrazovky, narúva prirodzený biorytmus tála a potlča tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý reguluje náš spánok. Okrem toho notifikácie, zvonenia či vibrácie narušujú odpočinok, aj keď je zariadenie na tichom režime. Pokiaľ chcete dosiahnuť hlboký a nerušený spánok, vyneste elektroniku zo spálne. Namiesto toho si pred spaním doprajte relax s knihou alebo hudbou.

3. Pracovné materiály a neporiadok

Práca do spálne nepatrí. Ak tam skladujete dokumenty, notebook alebo pracovný stôl, vaša myseľ nedokáže prepnúť do režimu odpočinku. Ak nemáte možnosť presunúť prácu do inej miestnosti, pokúste sa ju aspoň uschovať do skrine alebo uzavretého priestoru, kde nebude na očiach. Týmto spôsobom môžete efektívne oddeliť prácu od relaxu.

4. Nepotrebný nábytok, ktorý len zavadzia

Preplnená spálňa môže pôsobiť klaustrofobicky a vytvára dojem neporiadku. Zbavte sa zbytočného nábytku, ktorý nevyužívate. Každý kus nábytku navyše len obmedzuje pohyb a zhoršuje cirkuláciu vzduchu. Skontrolujte, ktoré kusy skutočne potrebujete a zvyšok presuňte do iných častí domu alebo ho darujte.

5. Dekorácie, ktoré rušia pokoj

Menej je niekedy viac. Príliš výrazné dekorácie, farebné tapety či vzory môžu vašu myseľ stimulovať namiesto upokojenia. Uprednostnite jemné, neutrálne farby a jednoduché doplnky, ktoré navodzujú relaxačnú atmosféru.

6. Prebytočné oblečenie

Hromady oblečenia na stoličkách alebo preplnené skrine narušujú poriadok v spálni. Udržiavajte si vo veciach systém a pravidelne triedte oblečenie. Ak nemáte dosť miesta, použite vákuové vrecia alebo boxy na sezónne veci.

7. Staré koberce a textílie

Koberce a závesy, ktoré už majú svoje najlepšie roky za sebou, môžu zadržiavať prach a alergény. Ak sú už opotrebované, zvážte ich výmenu.

8. Nevyužité doplnky

Sviečky, vankúšiky či iné doplnky, ktoré len zapadajú prachom, uvoľnite z miestnosti. Udržiavajte spálňu jednoduchú a funkčnú.

9. Sezónne predmety

Zimné prikrývky v lete alebo opačne len zaberajú miesto. Skladujte ich mimo spálne, aby ste si uvoľnili priestor.