3 izbové rastliny, ktoré pomáhajú znižovať množstvo prachu. Podľa NASA

Často sa vám stáva, že sa v byte stále usadzuje prach, aj keď pravidelne upratujete? Možno sa vám už niekedy zdalo, že neustály boj s prachom je nekonečný a nikdy nevediete víťazstvo. Ale čo ak by existovali prírodné pomocníčky, ktoré by tento problém pomohli vyriešiť? Existujú izbové rastliny, ktoré nielenže zdobia interiér, ale aj pomáhajú redukovať množstvo prachu v miestnosti. Takéto rastliny skutočne existujú a môžu vám byť nápomocné.

Prach sa neustále usadzuje na rôznych povrchoch a bez ohľadu na to, ako často ho odstránite, vždy sa objaví znova. Je to spôsobené tým, že prach nie je len z vonkajších zdrojov, ale obsahuje aj mikroskopické častice kože, textilné vlákna, zvyšky z domácich zvierat a ďalšie nečistoty, ktoré sú vo vzduchu. Našťastie, existujú rastliny, ktoré môžu tento problém aspoň čiastočne zmierniť a pomôcť vám s čistením.

Niektoré druhy rastlín totiž fungujú ako prirodzené filtre, ktoré prach zachytia skôr, než sa usadí na nábytku. Okrem toho tieto rastliny vytvárajú mierne vlhké prostredie, čo pomáha znižovať vírenie prachu vo vzduchu, čím sa zjednodušuje samotný poriadok.

Svokrin jazyk

Svokrin jazyk je jednou z najodolnejších izbových rastlín, ktorá dokáže prežiť aj v menej priaznivých podmienkach. Nevadí jej, ak na ňu občas zabudnete poliať alebo ju umiestnite do tmavšej časti miestnosti. Táto rastlina je známa svojimi schopnosťami pohlcovať toxické látky, ako je formaldehyd alebo benzén, ktoré môžu byť prítomné vo vzduchu. Okrem toho má schopnosť znižovať množstvo prachu, pretože jej listy zachytávajú drobné častice, ktoré by inak lietali po miestnosti. Vďaka tomu sa zlepšuje celková kvalita vzduchu v miestnosti, a to bez akejkoľvek náročnej starostlivosti.

Lopatkovec

Lopatkovec je veľmi obľúbenou rastlinou, ktorá pomáha zlepšovať vzduch v interiéri. Nielenže čistí vzduch od škodlivých látok ako amoniak, acetón či benzén, ale aj zvlhčuje prostredie, čím vytvára priaznivé podmienky pre zdravší vzduch. Keďže lopatkovec pomáha znižovať vírenie prachu, ten sa na povrchoch usadzuje oveľa rýchlejšie a vy tak nemusíte upratovať tak často. Táto rastlina je veľmi nenáročná a stačí ju len občas poliať, aby mala vlhkú pôdu, a umiestniť na miesto, kde bude mať prístup k rozptýlenému svetlu. Je ideálna pre tých, ktorí si želajú čistý a zdravý vzduch bez veľkých nárokov na starostlivosť.

Zelenec

Na prvý pohľad sa zelenec môže zdať ako obyčajná rastlina, ale v skutočnosti je veľmi efektívnym nástrojom na čistenie vzduchu. Táto rastlina je známa svojou schopnosťou pohlcovať škodlivé látky, ako je oxid uhoľnatý, a zároveň dokáže efektívne zachytávať prach. Je dokonca považovaná NASA za jednu z najlepších rastlín, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéroch. Zelenec je veľmi nenáročný a dokáže prežiť aj bez častého polievania, takže sa hodí aj do domácností, kde sa na rastliny trochu zabúda. Jeho dlhé a zelené listy nielenže pôsobia dekoratívne, ale aj účinne čistia vzduch a znižujú množstvo prachu v miestnosti.

NASA vysvetľuje, ako rastliny čistia vzduch

Ako využiť tieto rastliny na maximum?

Aby ste tieto rastliny využili čo najefektívnejšie, umiestnite ich na miesta, kde sa prach najčastejšie usadzuje – napríklad blízko okien, televízií, knižníc alebo políc. Nezabudnite pravidelne čistiť ich listy od prachu, aby mohli pokračovať v efektívnom čistení vzduchu. S pravidelnou starostlivosťou a správnym umiestnením budú tieto rastliny vynikajúcimi pomocníkmi v boji proti prachu a zlepšení kvality vzduchu vo vašej domácnosti.

Zatiaľ čo tieto rastliny sú skvelými pomocníkmi pri znižovaní množstva prachu, je dôležité si uvedomiť, že nezastúpia úplne pravidelný poriadok. Avšak v kombinácii s pravidelným čistením môžu výrazne zlepšiť vzduch v interiéri a znížiť množstvo prachu, čo vám uľahčí život.