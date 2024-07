Boxerka Triebeľová po premiére na olympiáde cítila krivdu, vydala však zo seba maximum (foto)

Slovenská boxerka Jessica Triebeľová má za sebou vytúžený debut na olympijských hrách. Nateraz to však bol aj jej posledný duel pod piatimi kruhmi, keďže na OH 2024 v Paríži v úvodnom kole hmotnostnej kategórie do 66 kg podľahla Alcinde dos Santosovej z Mozambiku. Do osemfinále proti nasadenej dvojke Číňanke Jang Liou tak postúpila skúsenejšia Afričanka.

Záver úvodnej minúty 1. kola

Celý duel výrazne ovplyvnil záver prvej minúty úvodného kola. Africká súperka predným hákom poslala Slovenku na zem.

„Súperka mala dlhé ruky a ja som prepustila jeden úder. Vedeli sme, že má silný predný hák. Nejako som to neodhadla, ale nebolo to také silné, skôr to bola strata rovnováha a isto ma trochu aj otriaslo. Nikdy predtým sa mi to v zápase nestalo. Možno ma to podvedome trochu ovplyvnilo, ale výkonnostne nie,“ komentovala 23-ročná Oravčanka úvod svojej olympijskej premiéry a pokračovala: „Po tomto okamihu sme trochu zmenili stratégiu, ruky vyššie a dávať si pozor na to, aby som neprepúšťať údery.“

Krivda pri bodovaní

V ďalšom priebehu síce slovenská boxerka tvorila zápas, ale iný pohľad na to mali arbitri a body prideľovali Mozambičanke.

„Je to sklamanie, mali sme oveľa väčšie ambície. Nevyšlo to. Vybrali sme si taký úder, lebo máme tu tretiu generáciu v boxe, no je smutné, že človek keď tu nemá diplomaciu, tak bolo pekne vidieť subjektívne bodovanie podľa pocitov. Aj diváci po druhom kole pískali, lebo sa im bodovanie nepáčila,“ uviedol po súboji sklamaný Peter Triebeľ, otec prvej slovenskej boxerky na OH.

Slovenská boxerka Jessica Triebelova počas zápasu proti Alcinde dos Santosovej z Mozambiku v kategórii do 66 kg na letnej olympiáde v Paríži. Paríž, 28. júl 2024. Foto: SITA/AP.

Aj Triebeľová cítila trochu krivdu pri bodovaní. „Ťažko sa to ovplyvňuje, za tie roky sme si už na to zvykli. Ak chce byť človek úspešný, tak musí stvárať doslova nemožné, aby každého presvedčil. Druhé kolo som cítila, že malo byť v môj prospech, neprepúšťala som tam silné údery. Bolo náročné sa do toho ešte zahryznúť v treťom kole, ale snažila som sa čo najviac. Ku koncu ma to už trochu demoralizovalo,“ povedala.

Motivácia do ďalšej kariéry

Slovenka bojovala až do konca, bola aktívnejšia a verila, že to môže zvrátiť. „Po fyzickej stránke som zo seba vydala maximum. Nádej tam bola, aj mne sa už v minulosti stalo, že som vyhrala prvé dve kolá a napokon som prehrala. To by muselo byť už veľmi viditeľné, či už silná neaktívnosť súperky, alebo keby prepustila ten úder. Moja silná stránka však nie je takto silno udierať, bolo to teda málo reálne,“ priznala.

„Byť na olympiáde bolo veľmi príjemné. Snažila som sa to však brať tak, že je to ring ako každý iný. Všetko tu bolo o niečo krajšie a ja som si to užila. Atmosféru som vnímala, ale ja som skôr ten typ, že sa snažím uzatvoriť sa do svojho sveta,“ povedala Jessica Triebeľová a dodala: „Dostala som sa na olympiádu a je to pre mňa motivácia do ďalšej kariéry. Nezahadzujem rukavice. Trochu si musím oddýchnuť, pretože tento rok bol veľmi náročný. Najlepšie zrelaxujem doma a pri koňoch.“