Ružomberok mení trénera, Smetanu strieda Köstl. Neprichádza do neznámeho prostredia

Pod Čebrať okrem Jaroslava Köstla prichádza aj niekdajší český reprezentant Tomáš Hؗübschman, ktorý nastupuje na pozíciu športového riaditeľa.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
FUTBAL SC: Ružomberok - Trnava
Radosť hráčov MFK Ružomberok po vyhratom finálovom futbalovom zápase Slovnaft Cup 2023/2024 medzi MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava. Košice, 1. máj 2024. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok má nového hlavného trénera. V súlade s očakávaniami sa ním stal bývalý dočasný tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Köstl, ktorý strieda krajana Ondřeja Smetanu. Informuje o tom oficiálny web účastníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Pod Čebraťom v minulosti už nový tréner pôsobil, avšak ako športový riaditeľ. V Ružomberku aktuálne pracuje jeho brat Daniel. Teraz bude Jaroslav Köstl zastávať funkciu trénera a spolu s ním prichádza do klubu aj niekdajší český reprezentant Tomáš Hؗübschman. Práve on bude teraz športový riaditeľ.

Jaroslav Köstl v minulosti pracoval ako asistent trénera vo Viktorii Žižkov, Slovane Liberec aj Slavii Praha. Od roku 2024 pôsobil pri národnom tíme Česka.

Tomáš Hübschman má za sebou bohatú a úspešnú hráčsku kariéru. Odchovanec Sparty Praha ju ukončil v roku 2024, odvtedy pôsobil ako manažér českej reprezentácie.

