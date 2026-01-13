Ružomberok mení trénera, Smetanu strieda Köstl. Neprichádza do neznámeho prostredia

Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok má nového hlavného trénera. V súlade s očakávaniami sa ním stal bývalý dočasný tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Köstl, ktorý strieda krajana Ondřeja Smetanu. Informuje o tom oficiálny web účastníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.
Pod Čebraťom v minulosti už nový tréner pôsobil, avšak ako športový riaditeľ. V Ružomberku aktuálne pracuje jeho brat Daniel. Teraz bude Jaroslav Köstl zastávať funkciu trénera a spolu s ním prichádza do klubu aj niekdajší český reprezentant Tomáš Hؗübschman. Práve on bude teraz športový riaditeľ.
Jaroslav Köstl v minulosti pracoval ako asistent trénera vo Viktorii Žižkov, Slovane Liberec aj Slavii Praha. Od roku 2024 pôsobil pri národnom tíme Česka.
Tomáš Hübschman má za sebou bohatú a úspešnú hráčsku kariéru. Odchovanec Sparty Praha ju ukončil v roku 2024, odvtedy pôsobil ako manažér českej reprezentácie.