Trump príde na Svetové ekonomické fórum v Davose s najväčšou delegáciou v histórii, potvrdili organizátori

Prezident USADonald Trump sa budúci týždeň zúčastní na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose spolu s „najväčšou americkou delegáciou v histórii“, oznámil v utorok výkonný šéf podujatia Børge Brende.
„Sme radi, že môžeme opäť privítať prezidenta Trumpa,“ povedal Brende počas online tlačovej konferencie. Súčasný líder USA sa na podujatí naposledy osobne zúčastnil pred šiestimi rokmi počas svojho prvého funkčného obdobia.
USA sú finančne najsilnejšie na svete. Podľa Trumpa je to vďaka jeho clám
Delegáciu doplní päť kľúčových amerických ministrov vrátane ministra zahraničných vecíMarca Rubia a ministra financiíScotta Bessenta, ako aj Steve Witkoff, Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ a Ukrajinu.
BBC žiada súd o zamietnutie Trumpovej žaloby pre odvysielanie dokumentu, ktorým údajne ovplyvnila voľby
Trump minulý rok vystúpil v Davose len prostredníctvom videa a nebolo jasné, či príde aj tentoraz po roku poznačenom masívnymi clami, ktoré Washington uvalil rovnako na svojich spojencov, ako aj ekonomických konkurentov.
Davoského fóra sa podľa Brendeho tento rok zúčastní rekordných 64 najvyšších predstaviteľov štátov a vlád vrátane šiestich lídrov krajín združených v skupine G7. Celkovo sa na podujatí očakáva približne 3 000 účastníkov z podnikateľského, sociálneho a environmentálneho prostredia.