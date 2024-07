Eliška Mintálová ide finále na letnej olympiáde v Paríži. Získa prvú medailu pre Slovensko? (foto)

aktualizované 28. júla 17:45

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová ide v nedeľu od 17:45 finále K1 žien na letnej olympiáde v Paríži.

Vodný slalom – semifinále K1 žien do finále postúpilo prvých 12 pretekárok 1. Ricarda Funková (Nem.) 99.31 s., 2. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +0,53 s., 3. Kimberley Woodsová (V. Brit.) +0,56, 4. Stefanie Hornová (Tal.) +1,73, 5. Ana Satilová (Bra.) +2,92, 6. ELIŠKA MINTÁLOVÁ (SR) +3,76, 7. Camille Prigentová (Fra.) +5,05, 8. Jessica Foxová (Aus.) +5,07, 9. Luuka Jonesová (Aus.) +5,60, 10. Eva Terceljová (Slov.) +5,80, 11. Maialen Chourrautová (Špan.) +6,90, 12. Corina Kuhnleová (Rak.) +6,94 … 13. Martina Wegmanová (Hol.) +7,07, 14. Carole Diana Bouzidiová (Alž.) +9,44, 15. Evy Leibfarthová (USA) +10,23, 16. Ši Ting Li (Čína) +11,73, 17. Aki Yazawová (Jap.) +15,19, 18. Viktorija Usová (Ukr.) +21,45, 19. Alena Marxová (Švaj.) +24,31, 20. Lois Betteridgeová (Kan.) +28,36, 21. Antonie Galusková (ČR) +56,35, 22. Monica Doria Vilarrublová (And.) +56,97 Vodný slalom – finále K1 žien (online) štart o 17.45 SEČ 1. Corina Kuhnleová (Rak.) 103,09 s., 2. Maialen Chourrautová (Špan.) 157,67

V popoludňajšom semifinále obsadila rodáčka zo Žiliny šieste miesto, predviedla čistú jazdu a dosiahla čas 103,07 s. „Podľa môjho odhadu mala Eliška nejakú rezervu na úrovni troch či štyroch sekúnd,“ povedal po semifinále jej tréner Peter Cibák mladší.

Hneď po semifinálovej jazde išla slovenská kajakárka do zázemia trochu si oddýchnuť. „Pri prvom pohľade do cieľa si myslela, že je desiata. Pritom desiatka bola jej štartové číslo, to ju trochu zmiatlo,“ prezradil Cibák mladší s tým, že do finále zostáva niečo cez hodinu a za ten čas si stihnú pozrieť jazdu a odhaliť prípadne nedostatky.

Do boja o medaily sa kvalifikovalo 12 z 22 semifinalistiek, najrýchlejšia bola Ricarda Funková z Nemecka. Na predchádzajúcej olympiáde v Tokiu obsadila Mintálovú deviatu priečku.