Pellegrini obedoval s bývalými prezidentmi, z ich kultivovanej diskusie by si mali brať príklad aj ostatní politici – FOTO

Pellegrini vyzdvihol, že aj napriek rozličným politickým názorom dokázali spoločne otvorene a kultivovane diskutovať o rôznych témach.
PREZIDENT: Slávnostný obed prezidentov SR
Zľava: Bývalí prezidenti SR Rudolf Schuster a Andrej Kiska, prezident SR Peter Pellegrini, bývalý prezident Ivan Gašparovič a bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová počas slávnostného novoročného obeda v Prezidentskom paláci. Bratislava, 13. január 2026. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
PrezidentPeter Pellegrini obedoval so svojimi predchodcami, ich kultivovaná diskusia by podľa neho mala ísť príkladom pre celú politickú scénu. Kancelária prezidenta SR informovala, že na tradičný slávnostný novoročný obed prijali pozvanie všetci štyria bývalí prezidenti.

Rozdielne politické názory

Súčasná hlava štátu sa tak stretla s Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom, Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou. Pellegrini vyzdvihol, že aj napriek rozličným politickým názorom dokázali spoločne otvorene a kultivovane diskutovať o rôznych témach.

„Hoci každý jeden z prezidentov pochádza možno z iného prostredia, každý jeden slúžil v úplne inom období a zažil rôzne veci, napriek tomu dnešný obed prebiehal vo veľmi priateľskej, otvorenej a pozitívnej atmosfére. Boli sme schopní bez akýchkoľvek problémov sa porozprávať o všetkom, čo sa okolo nás deje,“ povedal Pellegrini.

PREZIDENT: Slávnostný obed prezidentov SR
Zľava: Bývalí prezidenti SR Andrej Kiska a Zuzana Čaputová, prezident SR Peter Pellegrini a bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič počas spoločnej fotografie v rámci slávnostného novoročného obeda v Prezidentskom paláci. Bratislava, 13. január 2026. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Príklad pre ostatných politikov

Prezidenti diskutovali o svetovej aj domácej politike, a tiež o životoch a záujmoch bývalých hláv štátu. Stretnutie prezidentov a ich diskusia by podľa Pellegriniho mohli byť príkladom aj pre ostatných slovenských politikov

„Je to ukážka toho, že aj napriek častokrát rozdielnym politickým názorom si dokážeme spoločne sadnúť za stôl a hovoriť o veciach tak, ako sa na inteligentných a kultivovaných ľudí patrí. A verím, že takýto spôsob komunikácie by mohol byť veľmi dobrým príkladom aj pre našu terajšiu politickú reprezentáciu, aby pri témach, ktoré sú zásadné pre Slovensko, boli schopní spolu sadnúť si za jeden stôl a rozumne sa spolu rozprávať tak, ako sme dnes s pani prezidentkou a s pánmi prezidentmi boli schopní rozprávať my,“ uzavrel Pellegrini.

PREZIDENT: Slávnostný obed prezidentov SR
Zľava: Bývalí prezidenti SR Andrej Kiska, Zuzana Čaputová, Rudolf Schuster, prezident SR Peter Pellegrini a bývalý prezident Ivan Gašparovič počas slávnostného novoročného obeda v Prezidentskom paláci. Bratislava, 13. január 2026. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
