Ministerstvo vnútra a ZMOS predstavili systémové riešenia v oblasti ochrany školského prostredia - VIDEO

Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) predstavilo systémové riešenia v oblasti ochrany školského prostredia. Ide o súčasť celonárodnej kampane „Prelom ticho – Bezpečne na školách“. Informoval o tom hovorca ministerstva Matej Neumann.
Adresná a praktická pomoc
Bezpečnosť žiakov a zamestnancov škôl nemôže byť podľa rezortu témou až po tom, keď dôjde k tragédii. Kampaň stavia na prevencii, partnerstve a dlhodobej práci so školami, cieli na poskytnutie praktických nástrojov na to, ako reagovať a zvládať šikanu, kyberšikanu, násilie či ďalšie rizikové prejavy. Poskytuje ich riaditeľom, pedagógom, odborným i nepedagogickým zamestnancom. Podľa štátnej tajomníčky MV SR Lucie Kurilovskej ticho v takýchto prípadoch nelieči, ale chráni páchateľa.
Učitelia prejdú školeniami, žiaci získajú odvahu. Projekt „Prelom ticho“ má pomôcť zastaviť šikanu skôr, než bude neskoro – VIDEO, FOTO
„Chceme, aby pedagógovia aj vedenia škôl mali k dispozícii konkrétne nástroje, ako reagovať na rizikové situácie a ako predchádzať ich eskalácii. Ide skutočne o adresnú a praktickú pomoc. Je potrebné sa vzdelávať, mať poznatky o tom, čo je šikana, kyberšikana, ako sa šikana prejavuje – aby bola odhalená v čo najväčšom množstve, a riešila sa tými správnymi postupmi. A aby tí, ktorí tak konajú, vedeli, že im hrozí určitý postih aj v zmysle trestnoprávnej zodpovednosti, samozrejme, od určitého veku. V spolupráci s ministerstvom školstva a ZMOS sa nám v tomto darí a máme pekné výsledky. Týmto sa im chcem poďakovať za spoluprácu,“ uviedla Kurilovská.
Spolupráca so samosprávou
Neumann priblížil, že dôležitým pilierom kampane je spolupráca s územnou samosprávou, významnú úlohu pri rozširovaní projektu do regiónov zohráva ZMOS ako zriaďovateľ základných škôl a partner rezortu v oblasti ochrany mäkkých cieľov. Združenie samospráv je aj stálym členom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
Mladí majú pocit, že ich nikto nepočúva a v školách je prehliadaná šikana či mizogýnia - VIDEO
„Naša spolupráca s ministerstvom vnútra je veľmi úzka. Pre mestá a obce je táto aktivita kľúčová, keďže sme zriaďovateľmi väčšiny škôl. Veľmi nám záleží na tom, aby sme v maximálnej miere pomohli tam, kde problémy vznikajú ako nové, alebo dlhodobo pretrvávajú. Kybešikana, šikana a ochrana mäkkých cieľov je pre nás dôležitá, lebo ochrániť deti znamená ochrániť budúcnosť Slovenska,“ zdôraznil predseda ZMOS Jozef Božik.
Symbol kampane
Symbolom kampane je píšťalka, signalizuje, že je čas prelomiť ticho, vypočuť, pomôcť a konať. Kampaň bola regionálne spustená vlani 18. novembra 2025. Stojí na piatich navzájom prepojených aktivitách. Medzi nimi sú prezenčné semináre na školách týkajúce sa témy „Trestnoprávne aspekty šikany a kyberšikany v školskom prostredí“.
Rezort školstva upozorňuje na spoločenskú hrozbu v podobe radikalizácie mladých ľudí a nárastu extrémistických prejavov
Pre zamestnanectvo základných a stredných škôl ich realizujú odborní pracovníci 16 informačných kancelárií pre obete Úradu prevencie kriminality (ÚPK) MV SR. Kampaň stavia aj na online vzdelávaní v podobe webinárov pre zamestnancov škôl k témam šikany, kyberšikany, obchodovania s ľuďmi, a v tomto roku aj témam radikalizácie, nenávistných prejavov, internetovej bezpečnosti či ochrany mäkkých cieľov.
On-line mapa
Ďalším pilierom je on-line mapa pomoci pre obete, ktorá ponúka prehľad poskytovateľov služieb a foriem pomoci pre obete trestných činov na Slovensku. Jej spustenie avizuje ministerstvo v roku 2026. Súčasťou kampane je aj bezplatné, diskrétne individuálne poradenstvo a pomoc pre obete, v prípade záujmu je im poskytnutá anonymná pomoc prostredníctvom informačných kancelárií pre obete v každom kraji. Kampaň zahŕňa aj praktické nácviky ochrany mäkkých cieľov, v podobe simulovaných cvičení polície podľa metodiky „UTEČ – SKRY SA – BOJUJ“.
„Nejde o jednorazové školenia, ale o dlhodobé partnerstvo so školami. Konzultačným partnerom, teda miestom, kde môžu školy získať odbornú pomoc, poradenstvo a podporu v náročných situáciách, sa stávajú aj Informačné kancelárie pre obete,“ uviedol riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin, zdôraznil, že prepojenie kapacít MV SR so samosprávou je kľúčové. „Práve obce a mestá sú najbližšie k školám a dokážu najlepšie podporiť ich zapojenie sa do aktivít, ktoré majú reálny a dlhodobý dopad na bezpečnosť,“ dodal.
Výrazný záujem
Neumann priblížil, že kampaň už počas prvých týždňov zaznamenala výrazný záujem zo strany škôl, zaregistrovalo sa 494 škôl, čo predstavuje 16,4 percenta zo všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Z nich je 304 základných škôl. Zrealizovaných bolo 90 seminárov pre 94 škôl, zaškolilo sa viac ako 1 700 zamestnancov. Najviac, a to 504, ich bolo v Žilinskom kraji.
Drucker sprísňuje boj proti šikane, riaditelia zasiahnutých škôl môžu po novom prísť o miesto – VIDEO
„Spätná väzba od účastníkov potvrdzuje vysokú odbornú úroveň kampane. Aj to, že to má zmysel,“ uviedol hovorca ministerstva poukazujúc na vysokú úroveň hodnotenia lektorskej kvality, celkovej spokojnosti, aj toho, že drvivá väčšina účastníkov označila aktivity za prínosné pre osobný rozvoj.
„Základné a stredné školy sa môžu do kampane zapojiť prostredníctvom registračného formulára. Ministerstvo vnútra SR zdôrazňuje, že všetky aktivity kampane sú pre školy bezplatné a dostupné po registrácii na webovej stránke Prevencie kriminality MV SR,“ uzavrel Neumann.