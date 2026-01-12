Francúzsky futbal smúti, prišli o niekdajšieho obrancu, trénera aj uznávaného komentátora

Rolland Courbis zomrel vo veku 72 rokov. Dovedna absolvoval na lavičke klubov Ligue 1 viac ako 500 zápasov.
Foto: Pixabay.com
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Francúzsky futbal smúti, vo veku 72 rokov odišiel na večnosť niekdajší obranca a neskôr úspešný tréner Rolland Courbis. Rodák z Marseille bol známy aj ako ostrý futbalový expert v médiách. O jeho úmrtí informoval jeho zamestnávateľ – spoločnosť RMC.

Courbis získal francúzsky titul trikrát počas svojej hráčskej kariéry – s Marseille v roku 1972 a potom s Monakom v rokoch 1978 a 1982. Ako tréner pôsobil v Marseille dva roky.

Dovedna absolvoval na lavičke klubov Ligue 1 viac ako 500 zápasov. Jeho trénerská dráha zahŕňala aj tímy Toulon, Toulouse, Bordeaux a Montpellier, pričom svoju kariéru ukončil v Caene v roku 2019.

Courbis sa preslávil aj otvoreným a expresívnym prejavom ako komentátor pre francúzske rádio a televíziu RMC, čím si získal značné uznanie.

Tréner francúzskej reprezentácie Didier Deschamps vyjadril smútok nad jeho odchodom, pričom poukázal na jeho „milú, srdečnú osobnosť so silným charakterom“ a označil ho za „skutočného nadšenca“, ktorý sa v ostatných rokoch rozhodol zdieľať svoju vášeň cez mikrofón jedinečným spôsobom vyjadrovania.

Klub Olympique Marseille v stanovisku zdôraznil, že Courbis bol „emblematickým trénerom a kľúčovou osobnosťou francúzskeho futbalu“.

