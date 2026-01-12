Guardiola uprednostňuje napredovanie tímu pred zbieraním trofejí

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola z anglického klubu Manchester City uprednostňuje rast a zlepšovanie tímu pred zameraním sa získavanie trofejí. Pred utorkovým prvým zápasom semifinále Ligového pohára proti Newcastlu United pripomenul, že predchádzajúca sezóna, v ktorej jeho tím po ôsmich rokoch nezískal žiadnu významnú trofej, bola skôr o učení a zlepšovaní sa.
Manchester City zvíťazil v boji o útočníka Semenya. Kto ešte mal o hviezdu záujem?
Manchester City síce na začiatku aktuálnej sezóny získali národný Superpohár (Community Shield), no podľa Guardiolu nie je pre neho dôležité iba zbieranie trofejí. „Nejde o to, či vyhrávame alebo nevyhrávame trofeje, ale o to, ako tím rastie a zlepšuje sa,“ povedal.
Podotkol tiež, že predchádzajúci ročník bol dôkazom toho, že tím nehral dostatočne dobre na viac ako jednu trofej. „Môže sa stať, že vo vyraďovacích zápasoch máte šťastie a vyhráte, ale mne ide o to, aby sme podávali dobré výkony pre seba aj fanúšikov,“ dodal.
Hráčov FC Chelsea povedie menej známy Angličan, ktorý doteraz trénoval francúzsky Štrasburg
Tréner Guardiola ďalej vysvetlil, že počas uplynulého roka prešiel jeho tím rekonštrukciou po odchode niektorých kľúčových hráčov a cieľom je postupne zlepšovať sa zápas po zápase. „To je cieľ a vždy to tak bolo. Aj keď bojujete o titul a vyhráte ho, komplimenty sú len na chvíľu. Potom je čas sústrediť sa na ďalší krok. Je to cesta a zlepšovanie, čo musíme robiť v našej profesii,“ poznamenal.
Manchester City získal Ligový pohár štyrikrát po sebe od roku 2018, pričom tento turnaj sa stal odrazovým mostíkom pre desaťročie jeho dominancie v anglickom futbale. Po minulej sezóne, keď „The Citizens“ prišli o titul v Premier League na úkor FC Liverpool, zaostávajú v aktuálnej sezóne za lídrom Arsenalom o šesť bodov.
Manchester City remizoval so Sunderlandom, čím si skomplikoval boj o ligový titul
Druhý semifinálový zápas Ligového pohára absolvujú londýnske tímy FC Chelsea a Arsenal.