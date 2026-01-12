Guardiola uprednostňuje napredovanie tímu pred zbieraním trofejí

Cieľom kouča „The Citizens“ je zlepšovanie jeho tímu bez ohľadu na trofeje.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pep Guardiola
Tréner anglického futbalového tímu Manchester City Pep Guardiola. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola z anglického klubu Manchester City uprednostňuje rast a zlepšovanie tímu pred zameraním sa získavanie trofejí. Pred utorkovým prvým zápasom semifinále Ligového pohára proti Newcastlu United pripomenul, že predchádzajúca sezóna, v ktorej jeho tím po ôsmich rokoch nezískal žiadnu významnú trofej, bola skôr o učení a zlepšovaní sa.

Manchester City síce na začiatku aktuálnej sezóny získali národný Superpohár (Community Shield), no podľa Guardiolu nie je pre neho dôležité iba zbieranie trofejí. „Nejde o to, či vyhrávame alebo nevyhrávame trofeje, ale o to, ako tím rastie a zlepšuje sa,“ povedal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podotkol tiež, že predchádzajúci ročník bol dôkazom toho, že tím nehral dostatočne dobre na viac ako jednu trofej. „Môže sa stať, že vo vyraďovacích zápasoch máte šťastie a vyhráte, ale mne ide o to, aby sme podávali dobré výkony pre seba aj fanúšikov,“ dodal.

Tréner Guardiola ďalej vysvetlil, že počas uplynulého roka prešiel jeho tím rekonštrukciou po odchode niektorých kľúčových hráčov a cieľom je postupne zlepšovať sa zápas po zápase. „To je cieľ a vždy to tak bolo. Aj keď bojujete o titul a vyhráte ho, komplimenty sú len na chvíľu. Potom je čas sústrediť sa na ďalší krok. Je to cesta a zlepšovanie, čo musíme robiť v našej profesii,“ poznamenal.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Manchester City získal Ligový pohár štyrikrát po sebe od roku 2018, pričom tento turnaj sa stal odrazovým mostíkom pre desaťročie jeho dominancie v anglickom futbale. Po minulej sezóne, keď „The Citizens“ prišli o titul v Premier League na úkor FC Liverpool, zaostávajú v aktuálnej sezóne za lídrom Arsenalom o šesť bodov.

Druhý semifinálový zápas Ligového pohára absolvujú londýnske tímy FC Chelsea a Arsenal.

Viac k osobe: Josep Guardiola
Firmy a inštitúcie: Arsenal LondýnFC ChelseaManchester CityNewcastle United
Okruhy tém: Anglický Ligový pohár
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk