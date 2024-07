Sklamaná Eliška Mintálová chcela viac, o lepší výsledok ju pripravili dve menšie chyby (foto)

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová zostala mimoriadne sklamaná po nedeľňajšom finále súťaže kajakárok na olympijských hrách v Paríži. Pod piatimi kruhmi skončila deviata rovnako ako v Tokiu v lete 2021.

Dve menšie chyby

O lepší výsledok ju pripravili dve menšie chyby – dotyk na prvej bráne a potom zdržanie v bránach 13 a 14. Situácii sa však postavila čelom a ako pravá profesionálka potom v mixzóne dlhé minúty odpovedala na otázky, aj tie menej príjemné.

„Hneď dotyk na prvej bráne, čo úplne nepotešilo, ale udržala som nervy na uzde. Prvá časť mi úplne nevyšla, tam ma tiež zastavil valček. Do šiestej brány som krásne prešla ‚erku‘ a previezla sa krásne do brány. Skĺzlo mi to až do ďalšej pasáže, kde bol prejazd cez valček pravej protivodnej brány. Tam ma žiaľ opäť spláchlo rovnako ako v semifinále. To ma asi najviac mrzí, že som sa nevyvarovala tejto rovnakej chybe. Potom si dovolila ísť ďalšiu kombináciu tak, ako asi žiadna kajakárka nešla a teší ma, že mi to vyšlo. Výsledok je taký aký je a s tým určite nie som spokojná,“ zhodnotila svoju finálovú jazdu a opísala aj prvý pocit v cieli: „Bolo veľké sklamanie, pretože každý túži po olympijskej medaile. Obetovala som tomu všetko a nevyšlo to.“

Práca s mentálnou trénerkou

Priznala tiež, že hneď vedela, že na prvej bráne dostala dvojsekundovú penalizáciu. Nezlomilo ju to a bojovala ďalej.

„Mám za sebou nejaké skúsenosti a pracujem s mentálnou trénerkou, na všetkom takom sme pracovali. Aj preto vlani na majstrovstvách sveta som ťukla tretiu bránu a nakoniec som bola druhá. Mám také skúsenosti a aj preto som tie nervy udržala na uzde. Strašne ma to mrzí, strašne,“ komentovala.

Deviate miesta v Tokiu a Paríži nemožno porovnávať. „V Tokiu som bola pomerne neskúsená a bol obrovský výsledok, že som bola vo finále. Tam som si zlomila prst na nohe a bolo prekvapením, že som sa dostala do finále. Teraz to bolo úplne o niečom inom. Mám za sebou veľa práce, veľa skúseností aj výsledky. Cítim sa lepšie aj som lepšia, ale nepretavila som to na dobrý výsledok,“ uviedla sklamaným hlasom.

V kajak krose si nedáva veľké ciele

Eliška Mintálová ešte parížsku misiu nekončí. V pondelok si chce úplne oddýchnuť po fyzickej aj mentálnej stránke a potom sa bude pripravovať na novú olympijskú disciplínu – kajak kros.

„Nemám v nej úplne veľké skúsenosti, preto si nedávam veľké ciele. Chcem však podať čo najlepší výkon, ale je to disciplína, kde musíte mať veľmi veľké šťastie, aby vám to vyšlo. Dám do toho všetko,“ prezradila.

Sklamanie, ktoré v pondelok podvečer cítila, možno vylieči iba čas. Alebo medaily zo spomenutého kajak krosu.