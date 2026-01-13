Verejné obstarávania v zdravotníctve čaká revízia, podnet vyšiel priamo z ministerstva

Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo k auditu verejných obstarávaní, ktorý sa týka nielen organizácií v jeho pôsobnosti, ale aj samotného ministerstva. Kontrola má preveriť spôsob, akým sa v uplynulom období obstarávali tovary a služby, a identifikovať prípadné nezrovnalosti či riziká nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi. Ide o krok, ktorého cieľom je posilniť transparentnosť a dôveru v to, že financie určené na zdravotníctvo sú využívané efektívne a v prospech pacientov.
Impulzom na spustenie auditu boli podnety priamo z vnútra ministerstva. Na možné pochybenia verejných obstarávaní upozornili zamestnanci rezortu, na základe čoho minister zdravotníctva 12. januára 2026 nariadil komplexnú kontrolu obstarávacích procesov. Audit má pokryť celý reťazec, teda od prípravy súťaží až po ich realizáciu, a jeho závery majú ukázať, či sa dodržiavali princípy hospodárnosti, transparentnosti a rovnaké zaobchádzanie.
Cieľom nie je len odhaliť prípadné pochybenia, ale najmä nastaviť systém tak, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali. „Dlhodobým cieľom Ministerstva zdravotníctva SR je, aby prostriedky určené na zdravotníctvo slúžili výlučne slovenským pacientom a aby sa čo najmenej míňali na obslužné činnosti,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Veronika Daničová. Minister zdravotníctva zároveň avizoval, že v prípade zistenia akýchkoľvek pochybení bude vyvodená vecná aj personálna zodpovednosť.