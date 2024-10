Blíži sa futbalová vojna. El Clásico prinesie vyrovnanú bitku tímov v skvelej forme (foto)

Keď Real Madrid podpísal Kyliana Mbappého, zdalo sa, že Barcelona je odsúdená na to, aby sa stala pravidelným fackovacím panákom svojho úhlavného rivala.

Potom prišiel Hansi Flick s novými nápadmi, Lamine Yamal rozkvitol na hviezdu, jeho spoluhráči zlepšili svoju hru a sobotňajšie (26. 10.) El Clásico sľubuje veľmi vyrovnaný zápas, píše agentúra Associated Press (AP).

Pre francúzskeho útočníka Realu a kouča Barcelony to bude prvé neľútostné derby. V La Lige si lepšie počínajú Katalánci, vedú o tri body práve pred „bielym baletom“.

Mbappé sa spojil s už aj tak skvelým Viníciusom Júniorom a vytvorili najsmrtonosnejšiu dvojicu vo futbale, informuje AP.

Vo všetkých súťažiach strelili osem gólov, pričom Brazílčan má na konte aj sedem asistencií.

V ostatnom dueli Ligy majstrov strelil hetrik a podporil otočku z dvojgólového manka proti Borussii Dortmund v Lige majstrov (5:2).

Robert Lewandowski hrá najlepšie od svojho príchodu do Barcelony. Pod vedením Flicka, svojho bývalého trénera v Bayerne Mníchov, skóroval 36-ročný poľský útočník 15-krát, z toho 12-krát v lige.

Raphinha sa z pracovitého krídelníka zmenil na strelca a lídra tímu. Brazílčan dosiahol svoj druhý hetrik v sezóne – a v kariére – a v milionárskej súťaži rozhodol o víťazstve Barcelony nad Bayernom 4:1. Celkovo má na konte už deväť gólov a osem asistencií.

Two Brazilians in fine form ⚡

All eyes on El Clásico this weekend 🍿 pic.twitter.com/WyY986Gf3Y

— OneFootball (@OneFootball) October 24, 2024