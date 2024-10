Real Madrid predviedol strhujúci comeback, Dortmund prevalcoval v druhom polčase (video+foto)

Najprv dokonalá zápletka, potom pútavá dráma s niekoľkými dobrými výkonmi vo vedľajšej úlohe a nakoniec špičková gradácia deja na záver so zaostrením na hviezdu večera.

Takto pomerne často vyzerajú zápasy španielskeho Realu Madrid v Lige majstrov.

Viac riskovali

„Biely balet“ v repríze minulosezónneho finále proti Borussii Dortmund prehrával po prvom polčase 0:2, ale nakoniec triumfoval 5:2.

Hetrikom sa pod to podpísal Brazílčan Vinícius Júnior, no do zabudnutia by nemali upadnúť ani zákroky belgického brankára Thibauta Courtoiusa, predovšetkým ten kľúčový za nerozhodného stavu 2:2.

„V prvom polčase sme boli príliš bojazliví a chýbala nám intenzita. Boli sme síce organizovaní, ale nevyvíjali sme tlak na loptu a oni kontrolovali hru. Mali sme šance a dvakrát sme trafili žrď, ale boli sme príliš upätí. Tým, že sme v druhom polčase viac riskovali, hrali sme s väčšou energiou,“ povedal podľa klubového webu tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti.

Získa Zlatú loptu

A čo povedal hráčom v polčasovej prestávky? „Celkom pokojne sme sa rozprávali o tom, ako zmeniť veci v druhom polčase. Prehodil som systém a tím začal hrať s väčším nasadením. Povedal som hráčom, nech nerozmýšľajú o strelení troch gólov, ale nech sa skôr sústredia na základné veci – presné prihrávky, vyhrávanie súbojov, tesnejšie bránenie, väčšie nasadenie. Dynamika našej hry sa zmenila po prvom góle. Tento druhý polčas bol náš najlepší v sezóne.“

Šesťdesiatpäťročný Talian vyzdvihol výkon Viníciusa Júniora, podľa mnohých najväčšieho kandidáta na zisk tohtoročnej Zlatej lopty. „Vniesol do našej hry energiu, intenzitu, charakter. Bol to v jeho podaní mimoriadny výkon. Na štadiónoch súperov sa mu vysmievajú, pretože vedia, že dokáže spraviť rozdiel v zápase. Určite vyhrá Zlatú loptu, ale nie za to, čo predvádzal dnes večer, ale za to, čo ukazoval počas celého roka, keď nám pomohol vyhrať Ligu majstrov,“ skonštatoval Ancelotti.

Nevydržali nápor

Dortmund mal za stavu 2:0 zápas v Madride pod kontrolou, ale tréner Nuri Sahin sa rozhodol nečakane skoro brániť víťazstvo, keď v 55. minúte stiahol agilného krídelníka Jamieho Gittensa a poslal do hry tretieho stopéra Waldemara Antona.

Navonok posilnená defenzívna hrádza BVB nakoniec nevydržala nápor madridského mužstva.

„Týmto striedaním som chcel upchať medzery na ihrisku, ale Real strelil za dve minúty dva góly a zrazu bolo vyrovnané. Nemyslím si, že sme prehrali pre systémovú zmenu. S pribúdajúcim časom už sme nemali taký prístup ako predtým ani toľko akcií smerom dopredu,“ obhajoval svoju taktiku tréner Borussie, ktorý v minulosti hrával aj za Real Madrid.