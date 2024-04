Jude Bellingham opäť rozlúskol slávne El Clásico, Realu Madrid už nič nestojí v ceste za španielskym titulom (video)

O španielskom futbalovom titule je, zdá sa, už rozhodnuté. Po nedeľňajšom domácom triumfe 3:2 nad úhlavným rivalom FC Barcelona sú na čele hodnotenia La Ligy hráči Realu Madrid a pred Kataláncami majú náskok jedenástich bodov, pričom na programe je už len šesť kôl a v hre je 18 bodov.

Hrdinom slávneho El Clásica sa opäť stal Angličan Jude Bellingham, ktorý gólom v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov pre „biely balet“. Rovnaký hráč „rozlúskol“ v jeseni ligové El Clásico na pôde súpera, tiež presným zásahom z extra času.

Bellingham gólovo mlčal

„Neskóroval nejaký čas, no keď už gól strelil, bol pre nás veľmi dôležitý na ceste za celkovým triumfom v španielskej lige,“ uviedol na adresu 20-ročného anglického stredopoliara madridský tréner Carlo Ancelotti.

Bellingham gólovo mlčal v predchádzajúcich šiestich súťažných dueloch Realu, no teraz presným zásahom zariadil, že Madridčania natiahli šnúru ligových zápasov bez prehry už na 26. Zatiaľ naposledy ešte v septembri 2023 podľahli mestskému rivalovi Atléticu.

„Titul je teraz bližšie. Bol to dosť živý zápas. Museli sme ho vyhrať a aj sa nám to podarilo. Bol to vyrovnaný duel proti silnému súperovi, ktorý urobil maximum pr to, aby sa vrátil do hry o titul,“ zhodnotil Ancelotti.

Protestovali voči pokutovému kopu

Katalánci v nedeľu večer na Štadióne Santiaga Bernabeua dvakrát viedli gólmi Andreasa Christensena a Fermína Lópeza, no Vinícius Júnior vyrovnal na 1:1 z pokutového kopu a na 2:2 upravil Lucas Vázquez. Rozhodnutie zariadil spomenutý Bellingham v úplnom závere.

Hostia vehementne protestovali voči pokutovému kopu, ktorý rozhodca nariadil v ich neprospech. Nepozdával sa im ani jeho verdikt, keď v druhom polčase hosťom neprisúdil penaltu. Ešte v prvej štyridsaťpäťminútovke nebolo úplne zrejmé, či lopta náhodou neskončila v bránke Realu, keďže v La Lige stále nezaviedli príslušnú technológiu.

„Veril som, že rozhodca zvládne tento duel bez chýb a to som aj povedal v sobotu na predzápasovej tlačovke. Nestalo sa. Je to hanba, výsledok nie je férový. Každý to videl,“ zhodnotil kouč Xavi Hernández, pre ktorého to bolo možno posledné El Clásico, keďže už skôr avizoval svoj odchod z lavičky FC Barcelona po skončení tejto sezóny.

Xaviho tím sa stále nevzdáva

Xavi po prehre v Madride uviedol, že jeho tím sa stále nevzdáva, no priznal, že o titulu je už prakticky rozhodnuté a Realu je potrebné zablahoželať k prvenstvu. Hosťujúceho kormidelníka môže mrzieť aj skutočnosť, že prišiel o holandského stredopoliara Frenkieho de Jonga, ktorý sa v závere prvého polčasu zranil pri súboji o loptu s Federicom Valverdem.

Zápasy El Clásico tradične pútajú celosvetový záujem, v nedeľu v hľadisku nechýbali napríklad hviezdny srbský tenista Novak Djokovič, niekdajšia hviezda zámorskej profiligy v americkom futbale Tom Brady či kubánskom-americký herec Andy García.

V španielskej La Lige si situáciu skomplikovalo Atlético Madrid, ktoré prehralo s Alavésom 0:2 a na 4. priečke tabuľky má náskok iba troch bodov pred Bilbaom, ktoré iba remizovalo s Granadou 1:1.