Slováci sa už pripravujú na pútavé zápasy, zápas desaťročia bude veľkou previerkou (video+foto)

Dve prestížne stretnutia majú slovenskí basketbaloví reprezentanti už veľmi blízko.

V kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy ich čakajú dve stretnutia proti výberu Španielska, doma ho privítajú v piatok 22. novembra v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a u súpera nastúpia o tri dni neskôr.

Zo štrnástky bude dvanástka

Slováci sa už pripravujú spolu v Bratislave, tréner Aramis Naglič má k dispozícii dovedna 14 hráčov. Zo širšej nominácie sa do užšej nedostali Máté Balogh, Juraj Láštic a Juraj Páleník.

„Už sme predtým vedeli, kto bude v 14-člennej nominácii a potom v dvanástke. Zobrali sme si čas na to, keby prišlo k nejakému zraneniu. Myslím si, že nominácia musí byť motiváciou aj pre hráčov, ktorí v nej boli, aby naďalej pracoval tak, ako tomu bolo doteraz, pretože o nich vieme,“ povedal kouč Naglič podľa oficiálneho webu najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže.

Tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov Aramis Naglič počas spoločnej prípravy tímu na zápasy proti Španielsku. Foto: FB, www.facebook.com

Dobré momentum

Keďže v slovenskom tíme nie sú noví hráči, príprava mu pôjde lepšie. „Rýchlejšie sa dáme dokopy a dostaneme od nich všetko, čo chceme, aby na palubovke robili. Sú to veci, na ktorých sme už robili. Už po prvých tréningoch to vyzerá dobre, sú pred nami ďalšie tréningy, na ktorých vybrúsime to, aby sme boli tam, kde chceme byť. Čakajú nás taktické tréningy, útočne si musíme prejsť všetky kombinácie a obranne mať ideu, ako chceme hrať proti Španielom. Prvýkrát po dlhom čase sú tu všetci zdraví a v solídnej forme. Máme dobré momentum. Doteraz sme mali vždy nejakú absenciu, respektíve výpadok,“ pokračoval reprezentačný kormidelník.

Obaja súperi v doterajšom priebehu bojov o ME 2025 zaznamenali dve prehry, sú teda v rovnakej situácii. Novembrové stretnutia sú teda mimoriadne dôležité. „Všetci chalani sme sa do reprezentácie tešili, je o tento zápas veľký záujem. Motivuje nás to. Keby nám niekto povedal, že dokážeme vypredať hokejovú arénu, tak by sme tomu neverili. Verím, že nás fanúšikovia poženú k dobrému výkonu,“ prezradil pivot Jakub Mokráň.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Favoritom bude Španielsko

V hľadisku piatkového duelu bude cez 10-tisíc priaznivcov. „Myslím si, že našou výhodou môže byť zohranosť. Sme veľmi dobrá partia, spolu hráme niekoľko rokov a poznáme sa. Všetci sa vždy sem z klubov tešíme. Pre celé Slovensko toto bude vrchol, hráme o možnosť kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy a proti Španielsku to budú rozhodujúce zápasy. Je to veľká vec a šanca, musíme byť všetko, aby sme využili domáci duel a prekvapili ich,“ pokračoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Favoritom oboch stretnutí bude Španielsko. „Nie sme outsiderom, ale sme tímom, od ktorého sa dajú očakávať historické veci. Pred žrebom som si želal, aby sme dostali Španielov. Chcel som ich hlavne kvôli tomu, čo sa aktuálne deje – sú magnetom. Máme ich tu, pre slovenský basketbal je to výborné. Dáme do toho všetko a myslím si, že chlapci sú pripravení na to, aby sme sa pokúsili urobiť niečo veľké a historické. Chceme sa tiež ukázať v najlepšom možnom svetle,“ uzavrel tréner Naglič.

Slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky počas spoločnej prípravy národného tímu na zápasy proti Španielsku. Foto: FB, www.facebook.com