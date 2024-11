Milovaný klub je na celý život, manželka nie vždy, hovorí fanúšik „capkov“ z Kolína (rozhovor V športovom SITE)

Srdcia slovenských fanúšikov bijú pre domáce kluby. Potom je tu nezanedbateľná čast, ba možno ešte väčšia ako tá prvá, ktorá fandí klubom z Premier League ako Manchester United, FC Liverpool, Arsenal FC či Chelsea, gigantom zo Španielska Real Madrid a FC Barcelona.

Silnú fanúšikovskú základňu majú pod Tatrami ako talianske veľkokluby ako AC a Inter z Milána, Neapol či Juventus.

A potom sú tú takzvaní fajnšmekri, ktorí prepadli láske k menej mainstreamovému klubu. Jedným z nich je aj Peter Barin, ktorý fandí nemeckému druholigovému 1.FC Kolín už viac ako tri dekády. Práve s ním sme sa pozhovárali v novom vydaní relácie V športovom SITE.

Fanúšikom Kolína už vyše 30 rokov

„Ja som začal fandiť Kolínu ešte za socializmu. Ako 11-ročný som sledoval európsky šampionát v roku 1988 a upútal má Pierre Littbarski, ktorý si v tom čase obliekal dres Kolína. Postupne sa moja láska ku klubu rozvíjala. V roku 2003 sme so skupinou mne podobných nadšencov založili oficiálny fanklub klubu s názvom Cologne Slovakia. S ním sme sa časom dostali do fanúšikovských štruktúr klubu, čo znamená, že sa môžeme aj aktívne zapájať do kolínskej ultras fanúšikovskej i klubovej scény,“ vysvetlil svoj výber obľúbeného klubu.

Absolvuje približne 20 výjazdov za sezónu

Peter navštevuje domáce i vonkajšie zápasy kolínskeho tímu pravidelne. Počas sezóny sa osobne zúčastní približne polovice zápasov klubu zo štvrtého najväčšieho mesta v Nemecku.

„V našich očiach nie je čerešničkou duel s Bayernom Mníchov, ale skôr derby s Gladbachom, prípadne teraz v 2. bundeslige proti Düsseldorfu. Tieto zápasy si zaznačíme do kalendára, keďže na nich nechceme chýbať, no u mňa zároveň platí, že si duely vyberám aj podľa štadiónov súperov, na ktorých som ešte nebol. Chcem toho totiž spoznať čo najviac,“ povedal Peter, ktorý býva v Banskej Bystrici a na zápasy chodí letecky. „Absolvovali sme to aj autom, ale je to viac než tisíc kilometrov, takže je to takto pohodlnejšie. Cestujeme zvyčajne deň vopred. V Kolíne už máme svoje obľúbené podniky, kde si dáme pár pív, často aj 5-6. Chcel by som ale podotknúť, že sa tam pije s dvojdecových pohárov, takže nie sme žiadni alkoholici,“ doplnil Peter s úsmevom.

Chodí sa pozerať na svoj tím, nie na súpera

Kolínsky klub za ostatných 25 rokov zostúpil z 1. Bundesligy do 2. Bundesligy až sedemkrát. Peter je tak logicky nebude fanúšikom úspechu. Práve naopak, s klubom si prežil mnohé vzostupy i pády.



„Keď miluješ svoj klub, len tak ľahko ho neopustíš. Nie nadarmo sa hovorí, že klub je na celý život, ale manželka nie vždy. Tá moja však je,“ uviedol Peter Barin a doplnil: „Nepovedal by som, že mi je jedno či postúpime alebo nie, pretože chcete, aby váš klub patril k elite. Platí však, že na našej oddanosti sa nič nemení v súvislosti s tým, či sme druholigoví alebo prvoligoví. Chodíme fandiť svojmu klubu, nie sa pozerať na súpera. Aktuálne je 2. Bundesliga ‚našlapaná‘, hrajú tam výborné tímy ako Hamburger SV , Hertha Berlín či Schalke 04. Mimochodom, nedávno do Berlína na zápas proti Herthe vycestovalo 20-tisíc kolínskych fanúšikov. Bol to zážitok.“

O chode klubu rozhodujú fanúšikovia, nie šejkovia

Prostredie nemeckého ligového futbalu je v určitých veciach špecifické. Platí to napríklad o vlastníckej štruktúre väčšiny klubov. Nemecké prostredia špecifické vo vlastníckej štruktúre

„V 1. a 2. Bundeslige je to iné ako trebárs v Anglicku. Tu vlastníme 100% podiel v klube my fanúšikovia. My rozhodujeme o mnohých krokoch Kolína, my si volíme prezidenta a členov klubových orgánov. Naozaj si môžeme povedať, že je to ‚náš‘ klub. Podobné to je aj u našich súperov. V Nemecku boli rôzne pokusy o nastolenie iného trendu, ale drvivá väčšina klubov odolala,“ vysvetlil Peter.

Maskot žije v luxuse v zoo

Kolínsky klub majú aj tí menej znalí futbaloví nadšenci spojený s capkom, ktorý je dominantným marketingovým prvkov klubu. Mužstvo je prezývané „capkovia“, v logu je capko a na každom domácom súboji nechýba na trávniku skutočný maskot capko. Ten aktuálny sa volá Hannes IX.. Ten len nedávno nahradil Hannesa VII., ktorý odišiel v pokročilom veku do „capkovského“ dôchodku.

„Nie sú pokrvní príbuzní, ale počul som, že Hannes X. bude mať rovnakú krv ako jeho predchodca, takže to pôjde po línii. Vzniklo to tak, že jeden cirkus dal ešte v 50-tych rokoch klubu do daru capka a odvtedy sme „capkovia“. Hannesa môžu mimochodom fanúšikovia vidieť v ZOO v Kolíne, kde má spolu so svojou partnerkou nádherný Geissbockheim, teda výbeh. Je o neho kráľovský postarané,“ uzavrel V športovom SITE Peter Barin.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

prečo nefandí slovenskému ale zahraničnému klubu

v čom je fanúšikovská scéna v Nemecku iná ako všade vo svete

ako vyzerá typický výjazd do Kolína

čo sa môže stať, ak si na seba oblečiete nesprávne klubové tričko

v akej výške dostane ročne Kolín pokutu sa pyrotechniku na štadióne

akým spôsobom fanúšikovia ovplyvňujú chod Kolína

