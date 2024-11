Užívam si vysokú školu futbalu, tvrdí tréner Weiss st. o Lige majstrov (exkluzívny rozhovor V športovom SITE)

Úradujúci slovenský majster ŠK Slovan Bratislava je presne v polovici svojho dobrodružstva menom ligová fáza Ligy majstrov 2024/2025.

„Belasí“ nezabodovali ani v jednom zo štyroch duelov. Postupne prehrali so škótskym Celticom Glasgow, anglickým Manchestrom City, španielskou Gironou a naposledy aj s chorvátskym Dinamom Záhreb. Aj napriek priebežne poslednej priečke v tabuľke a skóre 2:15 nemožno povedať, že na Tehelnom poli prevláda sklamanie.

Kompetentní si totiž veľmi triezvo uvedomujú kvality súťaže, svoje limity a schopnosti súperov. V podobnom duchu sa v relácii V športovom SITE vyjadril aj samotný kouč Vladímír Weiss starší.

Vysoká škola futbalu

„Chceli sme to, máme to. Ja si to užívam, aj keď tie výsledky sú také, aké sme viacmenej očakávali – že budeme pravdepodobne prehrávať v Lige majstrov, pretože tie mužstvá sú nad naše sily a majú obrovskú kvalitu. Ale mali sme už lepší výkon v Girone. Mali sme teraz najlepší herný výkon proti Dinamu Záhreb, aj keď výsledkovo to nevyšlo. Je to vysoká škola futbalu,“ povedal kormidelník Slovana, ktorého tím čaká v prestížnej súťaži ešte kvarteto duelov (AC Miláno, Atlético Madrid, Stuttgart a Bayern Mníchov, pozn.). „Verím, že budeme dôstojným súperom a že sa nám podarí uhrať nejaké body,“ doplnil.

Aj Guardiola býva unavený

Je začiatok novembra, no Slovan v sezóne 2024/2025 odohral už 25 duelov vo všetkých súťažiach. Nie len na slovenské pomery je to extrémne vysoké číslo.

„Hráme Ligu majstrov, hráme slovenskú ligu, hráme Slovenský pohár, je toho dosť. Samozrejme, že niekedy je únava badateľná aj na mne, aj na chlapcoch. Ale chceli sme to, je to naša práca, je to naša láska, takže máme šťastie, že ako futbalisti alebo tréneri robíme to, čo nás aj baví a zároveň živí. Z tohto pohľadu sa nemôžeme sťažovať, ale únava je prirodzená. Unavený je aj Guardiola, zranení sú aj naši hráči, aj hráči City, aj hráči Bayernu. Čiže výhovorka to nie je, to je realita,“poznamenal 60-ročný stratég, ktorý po druhý raz v kariére zasadol na lavičku „belasých“ v máji 2021.

Za všetkým treba hľadať peniaze

Na náročný zápasový itinerár pravdaže nenaráža iba aktuálny slovenský šampión. Na vyšší počet duelov sa pripravujú mnohé európske kluby. Rozšírený formát Ligy majstrov či MS klubov môže znamenať, že niektorí hráči odohrajú počas jednej sezóny aj cez 70 duelov. Mnohým to pochopiteľne nevonia, najviac rezonuje hlas čerstvého víťaza Zlatej lopty 2024 Rodriho z Manchestru City.

„Či už ja, alebo Rodri, my sme malí páni na to, aby sme o tom rozhodovali. Dnes rozhodujú FIFA, UEFA a rozhodujú peniaze. Marketingový svet je dnes divoký, či už v politike, alebo v športe. Za všetkým, ako sa hovorí, treba hľadať peniaze. Tých zápasov je veľa, áno, na tých hráčov je to veľa, pretože každé tri dni sa hrá. Prídu svalové zranenia, väčšinou sú to hamstringy, ale čoraz častejšie sú aj vážne problémy, ktoré vyradia hráčov z hry na dlhé mesiace. Je to aj prípad Rodriho, ktorému sa to paradoxne stalo len pár dni po tom, čo o náročnom programe otvorene hovoril,“ povedal Weiss.

Vyhrať titul nebude také jednoduché

Slovan sa aj napriek nahustenému zápasovému kalendáru vrátil počas uplynulého víkendu na čelo domácej súťaže. Weissovci zvíťazili v 10 z 12 ligových vystúpení a s výnimkou vysokej domácej prehry so Žilinou a remízy s Trenčínom, podali zakaždým dominantný výkon.

„Poviem to tak, že chybu, ktorú urobíme v Lige majstrov, súperi vedia potrestať. V domácej súťaži je to opačné, tu vieme trestať chyby súperov my. Naposledy sme prehrávali v Podbrezovej, no za 10 minút sme otočili zápas vo svoj prospech a bolo vybavené. V Európe to tak nefunguje, tam sú mužstvá také kvalitné, že už vám návrat do zápasu svojou hrou ani neumožnia. Pokiaľ ide o ligu, tak áno, máme to v klube nastavené tak, že je našou povinnosťou ju vyhrávať, pretože iba tak môžete prenikať do pohárovej Európy. Súťaž však má svoju úroveň. Žilina nespí, rovnako tak Dunajská Streda. Trnavský Spartak si takisto vždy uhrá svoje. Konkurencia na Slovensku existuje, v kluboch je bojová nálada a dovolím si tvrdiť, že vyhrať titul nebude také jednoduché,“ poznamenal 60-ročný kouč.

V rozhovore s Vladimírom Weissom sa ďalej dozviete:

či má nejaký voľný čas a ak áno, ako ho trávi

ako sa pozerá na svoju trénerskú budúcnosť v Slovane

prečo je podľa neho dôležité obklopiť sa správnymi ľudmi

v čom spočíva čaro jeho schopnosti motivovať hráčov

kto stojí za prestupmi v Slovane

aký má vzťah s Kmotríkovcami

čo potrebuje Slovan zvládnuť, aby neutrpela kvalita kádra

čo je nové v súvislosti s jeho synom a čo sa mladému Vladovi vlastne stalo

či si vie predstaviť, že raz bude na scéne trénerský tandem Weissovcov

aká vec ho mimoriadne mrzí

