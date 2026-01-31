Registrácie áut v EÚ rástli, elektromobily a hybridy posilnili svoje pozície

V roku 2025 sa v Európskej únii počet nových registrácií áut zvýšil o 1,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, hoci celkový objem stále zostáva pod úrovňou pred pandémiou. Podiel áut na batériový elektrický pohon dosiahol 17,4 %, čo zodpovedá prognózam pre rok, no stále ponecháva priestor na rast potrebný pre úspešný prechod k e-mobilite.
Batériové elektromobily a hybridy
Hybridné elektrické vozidlá vedú ako najobľúbenejší výber medzi kupujúcimi, pričom plug-in hybridy si upevnili pozíciu na trhu. Vyplýva to z údajov Združenie Európskych výrobcov automobilov (ACEA).
V roku 2025 bolo v EÚ registrovaných 1 880 370 nových batériových elektrických áut s trhovým podielom 17,4 %. Najväčšie štyri trhy, ktoré tvoria 62 % týchto registrácií, zaznamenali rast: Nemecko (+43,2 %), Holandsko (+18,1 %), Belgicko (+12,6 %) a Francúzsko (+12,5 %).
Registrácie hybridných elektrických vozidiel dosiahli 3 733 325 jednotiek, najväčší rast bol v Španielsku (+23,1 %), Francúzsku (+21,6 %), Nemecku (+8 %) a Taliansku (+7,9 %). Hybridy tak reprezentujú 34,5 % trhu v EÚ. Registrácie plug-in hybridov pokračovali v raste a dosiahli 1 015 887 áut, čo predstavuje 9,4 % podiel trhu, oproti 7,2 % v predošlom roku. Najväčšie zvýšenie bolo v Španielsku (+111,7 %), Taliansku (+86,6 %) a Nemecku (+62,3 %).
Silný záver roka v decembri 2025
December 2025 priniesol medziročný nárast o 51 % pre batériové elektrické autá a 36,7 % pre plug-in hybridy, zatiaľ čo hybridy rástli o 5,8 %.
Naopak, registrácie benzínových vozidiel v roku 2025 klesli o 18,7 %, pričom všetky hlavné trhy padali. Najvýraznejší pokles bol vo Francúzsku (-32 %), nasledovalo Nemecko (-21,6 %), Taliansko (-18,2 %) a Španielsko (-16 %). Trhový podiel benzínových áut tak spadol na 26,6 % z 33,3 % v predchádzajúcom roku, s celkovým počtom 2 880 298 registrovaných vozidiel. Registrácie dieselových vozidiel poklesli o 24,2 %, čo znamená podiel len 8,9 %.
Združenie Európskych výrobcov automobilov, ktoré zastupuje 17 hlavných európskych výrobcov vrátane BMW, Volkswagen, Renault a ďalších, monitoruje vývojové trendy na trhu a podporuje prechod na ekologickejšiu mobilitu.