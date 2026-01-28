Toyota Yaris GR MORIZO RR - stvorený na Nurburgringu - FOTO

Nová špeciálna limitovaná edícia modelu Toyota Yaris GR nesie finálne úpravy podľa preferencií istého Moriza. Nie je to prvá limitka nesúca jeho meno a stvorená tak, ako si to on predstavuje. A kto je ten on? Šéf najväčšej automobilky sveta menom Akijo Tojoda, ktorý sa v momente nasadenia pretekárskych rukavíc a prilby mení na hrdinu menom Morizo.
Premiéra v Tokiu, inšpirácia Nurburgringom
Model GR Yaris Morizo RR, ako je jeho oficiálny názov, sa svetu prvýkrát ukázal svetu na autosalóne v hlavnom meste Japonska – Tokiu. Model vznikol ako vedľajší produkt účasti športového tímu Toyota Gazoo Rookie Racing (TGRR) na pretekoch 24 hodín Nurburgring 2025. 69-ročný Morizo sa vyčerpávajúcich pretekov zúčastnil po šesť-ročnej absencii. Svoju časť odjazdil na vozidle GR Yaris č. 109 vo farbách tímu TGRR s automatickou prevodovkou Gazoo Racing Direct.
Morizo odjazdil až 15 kôl a po ukončení svojho pretekania povedal, že odjazdil väčšiu porciu kilometrov, než pôvodne chcel a môže za to práve automat, ktorý mu jazdenie na extrémne náročnom okruhu uľahčil. Práve táto skúsenosť bola podnetom pre vývoj špeciálnej edície Morizo RR, ktorá svojim označením odkazuje ako na Moriza, tak na tím Rookie Racing. Výroba tejto limitky je obmedzená na celkovo 100 kúskov pre vybrané európske trhy a 100 kusov pôjde na domáci trh do Japonska. Začiatok predaja je naplánovaný na tohoročnú jar, pričom svoju kvótu by mal dostať aj slovenský import.
4WD podľa Morizovho gusta
Model má podvozok i systém pohonu všetkých kolies označený 4WD vyladený podľa preferencií Moriza. Pohon všetkých kolies v limitke disponuje špeciálne naladenou verziou s označením Morizo, ktorá nahrádza voľbu Gravel. V režime Morizo sa nastavuje počiatočné rozdelenie krútiaceho momentu a hnacej sily medzi nápravami v pomere 50:50.
Úpravami prešla karoséria na ňu nadväzuje aj špecifikácia podvozka. Zmenami prešlo nastavenie tlmičov, ktoré zohľadňuje prítomnosť väčšieho prítlačného krídla vzadu tak, aby auto dokázalo jazdiť nielen na okruhu, ale aj na hrboľatých povrchoch bežných dní. Úpravou prešiel taktiež elektrický posilňovač riadenia a aj tu v prospech ešte väčšieho jazdného zážitku a prepojenia medzi vodičom a strojom.