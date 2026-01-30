Volvo EX60 Cross Country: Takmer 30 rokov tradície pokračuje - FOTO

Volvo pred pár dňami predstavilo svoj nový model s názvom EX60. Elektrická alternatíva k spaľovaciemu XC60 si hneď na začiatku svojej púte pribalila do ponuky aj jednu špeciálnu verziu. Špeciálnu nielen tým, že sa líši od originálu, ale aj tým, že z hľadiska majiteľov áut značky Volvo ide o verziu s mimoriadnou históriou.
V70 XC 1997
Či už auto značky Volvo označíte ako XC, alebo CC, stále vieme, že ide o to isté. Model s prívlastkom terénny sa prvýkrát objavil na autosalóne vo Frankfurte v roku 1997.
Oplastované kombi Volvo V70 disponovalo zvýšenou odolnosťou i svetlosťou a bolo pripravené zdolávať náročnejšie podmienky bez toho, aby muselo vyrásť do celkom iného vyššieho modelu. Bolo to práve Volvo V70 XC, ktoré založilo dnes už vlastne umierajúci kult zvýšených „terénnych” kombi. Pôvodné Volvo V70 XC bolo založené na Volve 850 AWD a neskôr z neho, vďaka veľkému úspechu, vznikol samostatný model s označením XC70.
Volvo EX60: najnovšie SUV od Volva prekonáva BMW aj Mercedes - FOTO
Robustné kombi sa aj v našich končinách stalo výbornou alternatívou k SUV modelom a po jeho konci zostalo v srdciach mnohých fanúšikov švédskej ocele prázdno.
To prázdno pravdepodobne nenaplní ani model XC70, o ktorom sme písali dávnejšie a ktorý je už vlastne špeciánym SUV s pug-in hybridným pohonom typu REEV. Po V70 Cross Country nasledovali ďalšie zodolnené vozidlá a najnovším nasledovníkom myšlienky štandardného auta upraveného pre náročnejšie zaobchádzanie a podmienky je aj elektrické EX60 Cross Country.
EX60 Cross Country
Postoj k životu v duchu: ísť kamkoľvek, to má predstavovať a napĺňať nový model EX60 Cross Country. Podľa vyjadrení manažérov Volva je toto presne „to” auto, ktoré Cross Country úpravy znesie a až si ich žiada. Model prichádza s novou farbou zvanou Frost Green. „Zmrznutá zelená” je pre Cross Country model exkluzívna. K tomu spomínané plastové obloženie pre ochranu spodných častí karosérie a samozrejme exkluzívne kolesá s trošku vyšším podielom gumy ako je bežné.
Volvo XC70 je späť: v novej podobe a s dojazdom 1200 km – FOTO
Úpravy nájdete aj na nárazníkoch vpredu a vzadu. Model je o 20 mm vyššie nad zemou ako štandardná verzia. Technické parametre prezrádzajú, že štandardná svetlosť so štandardnými pružinami je 18,2 cm, takže s pridaním ďalších 2 centimetrov sa auto dostane na svetlosť 20,2 cm, pričom v prípade osadenia vzduchového podvozku je možné elektronicky zdvihnúť svetlosť o ďalších 20 mm, teda na celkovo 22,2 cm. Vzduchový podvozok autu zároveň umožňuje ísť o tých 20 mm nižšie (dostať sa na štandard) tak, aby Cross Country verzia nemala problém s jazdou ani po diaľnici vo vyšších rýchlostiach.