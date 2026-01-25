V decembri prekročili registrácie nových osobných automobilov hranicu 8800, obľúbenou zostáva Škoda

V decembri 2025 dosiahli registrácie nových osobných automobilov na Slovensku 8 826 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 1,78 percenta. Ako informoval viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SRPavol Prepiak, registrácie malých úžitkových automobilov kategórie N1 zaznamenali nárast na 928 vozidiel, čo je o 20,68 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka. Oproti novembru 2025 stúpli o 20 vozidiel.
Škoda je stále obľúbená
Najobľúbenejšou značkou osobných automobilov v decembri ostala Škoda s podielom 14,57 percenta na trhu. Na druhé miesto poskočila Toyota s 11,48 percenta a tretí je Hyundai, ktorý poskočil na 10,31 percenta. Z druhého miesta v novembri klesol na 4. miesto Volkswagen s 8,49 percenta a nad osem percent má ešte piata Kia.
Medzi malými úžitkovými automobilmi sa za december na prvé miesto prepracovala Toyota s 31,47 percenta, nasleduje Ford so 14,55 percenta a tretí ostal Renault s 13,79 percenta. Peugeot klesol z vedúcej priečky v novembri na štvrté miesto s 9,16 percenta, keď klesol o vyše polovicu.
Slováci kupujú viac jazdených áut, sú však staršie, drahšie a majú viac najazdených kilometrov
Registračné údaje podľa typu paliva ukazujú, že osobné vozidlá na benzín tvorili 33,8 percenta, zatiaľ čo benzínové hybridy (PETROL+HEV) dosiahli výrazný podiel 34,58 percenta. Vozidlá na naftu tvorili 13,12 percenta a batériové elektromobily (BEV) šesť percent z celkových registrácií osobných automobilov v kategórii M1.
Iveco dominovalo v kategórii nákladných vozidiel
V kategórii nákladných automobilov do 12 ton uspelo v decembri Iveco so 64,86 percenta trhového podielu, nasledované Mercedes-Benz Trucks so 16,22 percenta a Mitsubishi-Fuso s 10,81 percenta. V kategórii nad 12 ton dominoval Mercedes-Benz Trucks s 23,75 percenta, Scania s 18,75 percenta a Volvo Trucks s podielom 17,5 percenta.
Pozor na lákavé inzeráty. Mladé zánovné autá z druhej ruky často skrývajú problémy, varujú odborníci
Registrácie vozidiel kategórie N2 klesli o 7,5 percenta na 37 vozidiel v decembri 2025 oproti 40 vozidlám v decembri 2024. Kategória N3 zaznamenala medziročný pokles o 8,05 percenta s celkovo 160 registrovanými vozidlami.
V segmente autobusov kategórií M2 a M3 zaevidovali medziročný pokles registrácií. Celkovo v decembri 2025 zaregistrovali 38 autobusov, čo je oproti 68 autobusom v roku 2024 menej o 44,11 percenta. Vedúcou značkou bol Sor s 55,26-percentným podielom, nasledovalo Iveco Bus s 36,84 percenta a Iveco s 5,26 percenta.