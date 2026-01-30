Elektromobily sú čoraz obľúbenejšie, prvýkrát prekročili hranicu piatich percent na nových registráciách

Na slovenských cestách jazdilo ku koncu roka 2025 už 24 661 osobných batériových elektromobilov (BEV). Spolu s elektrickými dodávkami, nákladnými vozidlami a autobusmi tak počet elektrických batériových vozidiel dosiahol 26 293 kusov. Dôležitým míľnikom je fakt, že podiel osobných elektromobilov na nových registráciách v kategórii M1 prvýkrát prekročil hranicu 5 percent, čo signalizuje rastúcu obľubu a zrýchlenejšie šírenie tejto technológie v bežnej populácii.
Elektrifikácia dopravy sa stáva trendom
„Každý pracovný deň v decembri vyrazilo na slovenské cesty v priemere 66 osobných elektromobilov s novými evidenčnými značkami,“ uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA)Patrik Križanský. Zdôraznil, že tieto čísla sú už viditeľné aj v bežnej cestnej premávke a elektrifikácia dopravy na Slovensku sa stáva trendom, aj keď tento proces trvá na Slovensku tradične dlhšie.
K 31. 12. 2025 bolo registrovaných 24 661 osobných BEV, 1 555 dodávkových BEV, 50 nákladných vozidiel kategórie N2 a 27 vozidiel N3 s batériovým pohonom.
V decembri prekročili registrácie nových osobných automobilov hranicu 8800, obľúbenou zostáva Škoda
V poslednom štvrťroku roka 2025 sa zaregistrovalo 3 426 osobných BEV vozidiel a 1 879 plug-in hybridných elektromobilov (PHEV). Elektrifikované vozidlá pribudli aj v segmente dodávok (243 BEV a 56 PHEV) a nákladných vozidiel (8 BEV v kategórii N2 a 3 BEV v kategórii N3).
Podľa analytika Martina Jeleneka zo SEVA prekročenie hranice 5 % znamená zásadnú zmenu vnímania elektromobility verejnosťou – z nejasného záujmu na jasný stimul na vyskúšanie technológie. Ľudia častejšie vidia elektromobily na cestách, počujú o ich skúsenostiach a majú viac možností na praktické testovanie, čo zvyšuje dôveru a urýchľuje šírenie informácií o nabíjaní a prevádzkových nákladoch.
„Ďalším významným míľnikom bude 10 % podiel BEV na nových registráciách, keď sa elektromobily začnú považovať za bežnú voľbu,“ dodal Jelenek s predpoveďou zrýchlenia rastu elektromobility v roku 2026.
Ponuka lacnejších modelov sa rozširuje
Riaditeľ SEVA Patrik Križanský doplnil, že rast podielu nad 5 % vedie k zvýšenej zvedavosti, testovacím jazdám a porovnávaniu elektromobilov s tradičnými autami, čo podľa neho presvedčí mnohých potenciálnych kupcov o výhodách tejto technológie. Križanský tiež poukázal na rozširujúcu sa ponuku lacnejších modelov a rozvoj sekundárneho trhu so žiadanými jazdenými BEV, ktoré sú stále spoľahlivé a ich batérie majú dlhú životnosť.
Slovensko v roku 2025 prekročilo hranicu 3000 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily
V roku 2025 dominoval na slovenskom trhu s osobnými elektromobilmi model Tesla Model 3, nasledovaný Tesla Model Y a Škoda Elroq. V poslednom kvartáli sa v predajoch objavil prvýkrát aj čínsky model BYD Sealion 7, ktorý sa dostal do prvej trojky v kvartálnych registráciách. V rámci štvrtého kvartálu zase Škoda dominovala so svojimi modelmi Elroq a Enyaq.
Tieto údaje potvrdzujú rastúci záujem o elektromobilitu a jej rýchle rozširovanie na Slovensku, čo je v súlade s globálnymi trendmi a zmenou preferencií zákazníkov v prospech ekologických dopravných prostriedkov.