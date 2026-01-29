Mitsubishi Grandis vstupuje na slovenský trh. Crossover pre rodinu s tromi diamantmi - FOTO

Mitsubishi uvádza na slovenský trh nové zvýšené vozidlo určené primárne pre rodiny. Model nesie meno, ktoré niečo hovorí azda len fanúšikom značky, no tvary a dizajn nového auta prezrádzajú čo-to o jeho pôvode.
Mitsubishi Grandis tak ako veľká časť z noviniek značky vychádza zo spolupráce v rámci aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi a výroba sa rozbieha v Španielsku.
Grandis – z jedného diamantu tri
Netreba chodiť okolo horúcej kaše, Mitsubishi k nakopnutiu svojej ponuky opäť využilo skratku, no tentokrát sa tomu veľmi čudovať nemožno. Model, s ktorým Grandis zdiela prakticky všetky špecifikácie s výnimkou prednej masky a piatych dverí sa volá Renault Symbioz.
Pre Renault je vytvorenie sesterského modelu prinajmenšom rovnako výhodné ako pre Mitsubishi. Svoj produkt dokáže dostať k širšiemu spektru zákazníkov pomocov distribučných kanálov spriaznenej automobilky.
Pre Mitsubishi je táto adopcia výhodná nielen v tom, že značka má opäť čo ponúkať, no zároveň ide o naozaj solídny produkt, ktorý môže zákazníkov značky osloviť. Síce neponúkne verziu s pohonom oboch náprav, no možnosť kúpiť si priestranné rodinné auto s turbomotorom, manuálnou i automatickou prevodovkou, alebo najnovší full hybrid a to od svojho „obľúbeného” dílera a obľúbenej značky vôbec nemusí byť na škodu.
Najmä ak je cena nastavená priaznivo a auto má argumenty vo svoj prospech. Jedným z nich môže byť, že model vstupuje na náš trh už s vychytanými prvými muchami. Mitsu navyše na model poskytuje 7-ročnú záruku (7 rokov alebo 160-tisíc km) a 15-ročnú garanciu mobility pre tých, ktorí auto servisujú v autorizáku.
Nový hybrid, overený štvorvalec
Ponuka motorizácií je úplne v rytme dnešnej doby. To znamená, žiadny naftový motor a elektrifikované pohonné jednotky. Základom ponuky je motor 1,3 DI-T Mild-hybrid s 12V slabým hybridom, ktorý motoru pomáha pri opätovných štartoch a rekuperuje energiu na vyživovanie elektrickej sústavy vozidla i na drobný kopanček v prípade potreby maximálnej akcelerácie.
Motor je spriahnutý alebo so 6-stupňovou manuálnou, alebo 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Výkon je 103 kW. Vrcholom ponuky je nový hybrid s motorom so zvýšeným objemom. Hybrid využíva 1,8-litrový štvorvalec pracujúci v Atkinsonovom cykle, multimódovú automatickú prevodovku a dva elektromotory. Jeden sa stará o štarty spaľovacieho motora, druhý preberá pohon kolies v momentoch, keď je to výhodne.
Full hybrid znamená, že auto netreba nabíjať zo siete, nabíja sa samo a až do 80% času jázd v meste vie jazdiť bez spotreby paliva a to vďaka rekuperácii energie počas jazdy a brzdenia a vďaka 1,4 kWh baterke (hmotnosť 45 kg). Hybrid ponúkne 158 koní. Model má poháňanú výhradne prednú nápravu. Objem kufra je 576 litrov v prípade mild-hybridov a 492 l v prípade full hybridu. Vozidlo má celkovú dĺžku 4412 mm, výšku 1567 mm a rázvor 2638 mm.