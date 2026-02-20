Mitsubishi Outlander je vo výraznej zľave: 3 dôvody prečo kúpiť a 2 prečo ne-kúpiť – FOTO

Mitsubishi Outlander je na našom trhu pojem. Obľúbené stredne veľké SUV prišlo tri roky po uvedení na globálnych trhoch aj k nám. Napriek oneskoreniu prichádza toto kompletne prepracované SUV ako moderné auto s typickými prvkami, ktoré zdobili značku ostatné roky.
Na rozdiel od ostatných nových modelov značky je Outlander ako vlajková loď produktom Mitsubishi a nemá na sebe takpovediac ani smietku aliančnej spolupráce. V nasledujúcich riadkoch uvedieme tri hlavné silné stránky vozidla, pre ktoré by ste nad jeho kúpou mali uvažovať a následne uvedieme dva dôvody, pre ktoré by ste si prípadnú kúpu mali dobre premyslieť.
Dôvody prečo kúpiť:
- Masívny Japonec stvorený pre Američanov
Mitsubishi Outlander štvrtej generácie prišiel na náš trh len ako hybridné vozidlo. Kým v USA sa hybridná sústava Outlandera spája s päťmiestnym i sedemmiestnym vyhotovením, v Európe stavili Tri Diamanty na čisto päťmiestne vyhotovenie. Outlander tak síce nemôže súperiť s trojradovými SUV ako Kodiaq, či Tayron, no aj bez tejto možnosti má čo ponúknuť. V prvom rade je to auto robené tak, aby dizajnom, priestorom a robustnosťou vyhovovalo náročnému americkému zákazníkovi.
Renault Filante: nová vlajková loď s unikátnou karosériou. Niečo medzi sedanom a SUV - FOTO
Ten zvyčajne preferuje veľké, silné a dizajnovo nafúknuté autá a nemá pochopenie pre zaváhania v kvalite spracovania, či nebodaj v nedostatku priestoru, takže je pochopiteľné, že práve tieto veci má Outlander vyriešené dobre. Auto pôsobí robustne a robustné aj je.
S hmotnosťou bezmála dve tony, dĺžkou 4720 mm, šírkou 2155 mm a výškou 1746 rozhodne nepatrí medzi drobčekov a túto svoju veľkosť dobre komunikuje aj dizajnom. Ten dojem robustnosti sa z exteriéru prenáša aj do interiéru, kde ešte pribudla aj vnemová kvalita na veľmi vysokej úrovni. Mitsu auto dodáva aj v luxusnej anilínovej koži. V kabíne prakticky nenájdete vŕzgajúce nekvalitné plasty. Všetko sedí, všetko lícuje a pôsobí hodnotne.
- Plug-in hybrid nie ako kompromis, ale to najlepšie z dvoch svetov
Vedeli ste, že prvým veľkosériovým plug-in hybridom v Európe bol práve Mitsubishi Outlander? Mitsubishi v čase, keď stvorilo tento plug-in mohlo veselo pracovať na hybridoch, elektromobiloch, alebo na zdokonaľovaní spaľovacích motorov, no vybralo si plug-in hybrid. Nie preto, lebo emisie, ale preto, lebo verilo a stále verí, že je plug-in dokáže poskytnúť to najlepšie z dvoch naoko odlišných svetov.