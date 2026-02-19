Renault Filante: nová vlajková loď s unikátnou karosériou. Niečo medzi sedanom a SUV - FOTO

Renault predstavil svoju novú vlajkovú loď určenú pre globálne trhy. Predstavenie prebehlo v Južnej Kórei, kde sa automobil aj bude vyrábať a pomôže značke etablovať sa v najpredávanejších segmentoch v krajine. Konkrétne je toto nový predstaviteľ v segmente E (executive). Filante je nový prémiový crossover postavený nad model Koleos.
Filante – spojenie histórie s globálnou technikou
Renault Filante si so sebou nesie historické odkazy naznačujúce ako nedávne koncepty, súčasné modely, tak historické spojenie hviezdy s rekordným špeciálom (Étoile Filante) s tým najlepším čo Renault ponúka. Filante vstupuje na kórejský trh a neskôr i na ďalšie trhy po svete ako full-hybrid. To znamená, že k svojej existencii nepotrebuje elektrickú sieť, no pritom dokáže jazdiť len na elektrickú energiu.
Robiť tak bude primárne pri rozbehoch a nízkych rýchlostiach. V meste by sa podiel jazdy v bezemisnom móde mal pohybovať do úrovne 75%. Automobil stojí na platforme CMA od koncernu Geely. Kórejský Renault tak spojil aliančné technológie z poličiek platformy CMF-C/D s čínskou-švédskou konštrukciou pre kompaktné vozidlá s názvom CMA.
Zaujímavá kombinácia si berie to najlepšie z dvoch svetov. CMA platformu pre technológie i bezpečnosť, CMF-C/D pre dizajn a pohon. Renault Filante je tak trochu bezpečné ako Volvo a zároveň štýlové ako Renault. Nevšedná kórejsko-francúzsko-čínsko-švédska kombinácia má jediný cieľ – spokojného zákazníka. Dizajn modelu mal na starosti viceprezident dizajnu koncernu Renault Laurens van den Acker.
Pri tvorbe auta spolupracovala francúzska dizajnová kancelária značky s tou kórejskou tak, aby auto pasovalo do portfólia značky Renault a zároveň vyhovovalo náročnému zákazníkovi v Kórei. Zdá sa, že táto globálna kombinácia slávi úspech, pretože Renault krátko po predstavení auta zaznamenal už 5000 objednávok. Model sa dostane k zákazníkom na jar tohto roka.
Filante – modernizovaný hybrid
Zaujímavá je aj informácia o hybride so štandardným názvom E-Tech Hybrid 250. Kým nový Koleos si v krajinách nám vzdialených píše do techničáku E-Tech Hybrid 245, Filante má ešte päť koní navyše. Hybrid pozostáva z benzínového prepĺňaného štvorvalca s objemom 1,5 litra a s výkonom 110 kW. Motor je prostredníctvom trojstupňovej automatickej planétovej prevodovky s dvomi spojkami spojený s dvomi elektromotormi.
Prvý s výkonom 100 kW je hlavným trakčným motorom. Druhý s výkonom 60 kW sa stará o reštarty spaľovacieho motora a o rekuperáciu brzdnej energie. Systémový výkon je teda 250 koní a krútiaci moment je až 565 Nm. To všetko sa prenáša výhradne na predné kolesá. Konkrétne dynamické parametre Renault neprezradil a nie je zatiaľ ani zrejmé, či model na ďalších trhoch dostane to, z čoho ťaží Koleos – dvojlitrový turbomotor s pohonom všetkých kolies. Každopádne systém vo Filante spolupracuje s 1,64 kW batériou s 86 článkami rozdelenými do dvoch modulov, ktorá pracuje pri napätí 316 V.