Autonómne auto vás nezbaví viny, Čína stanovila jasný precedens pre vodičov s technológiou asistovaného riadenia

Najvyšší súd Číny vydal rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že ľudia vo vozidlách s technológiou asistovaného riadenia sú zodpovední za svoje vozidlo. Výsledok stanovuje celoštátny precedens v čase, keď sa Peking snaží stať lídrom v oblasti automobilových štandardov.
Referenčný prípad z provincie Zhejiang
Čínske technologické spoločnosti a výrobcovia áut investovali miliardy dolárov do technológií autonómneho riadenia v snahe prekonať konkurenciu v USA a Európe. Peking však sprísnil bezpečnostné pravidlá po vysoko medializovanej nehode v marci, ktorá vyvolala obavy z reklamy áut ako schopných autonómneho riadenia.
Európska komisia predstavila akčný plán, miliardovými investíciami chce posilniť automobilový priemysel
Najvyšší ľudový súd v piatok vydal usmerňujúci prípad, v ktorom uviedol, že vodiči sú stále zodpovední za bezpečnosť na ceste po aktivácii funkcií asistovaného riadenia. Referenčný prípad sa týka septembrového rozsudku v provincii Zhejiang, kde vodič s priezviskom Wang bol odsúdený na väzenie a pokutu za úplné spoliehanie sa na systém asistovaného riadenia počas opitosti. Wang si nainštaloval zariadenie na simuláciu držania volantu, nastavil auto na jazdu a zaspal na sedadle spolujazdca, uviedol súd. Polícia našla Wanga, keď auto zastavilo uprostred cesty.
Prísnejšie pravidlá a ďalšie opatrenia
„Palubný systém asistovaného riadenia nemôže nahradiť vodiča ako hlavného subjektu riadenia,“ uviedol Najvyšší ľudový súd. „Vodič je stále ten, kto vykonáva riadiace úlohy a nesie zodpovednosť za bezpečnosť jazdy,“ dodal.
Autonómne vozidlo od spoločnosti Uber má po nehode útlm
Nižšie súdy budú pri rozhodovaní o podobných prípadoch vychádzať z tohto rozsudku. Peking už varoval popredných výrobcov áut, že bezpečnostné pravidlá budú prísnejšie vynucované po nehode, pri ktorej v marci zomreli traja študenti vysokých škôl.
Súčasne Čína oznámila zákaz skrytých kľučiek na autách od budúceho roka, čo je dizajn popularizovaný Teslou, kvôli bezpečnostným obavám. Tieto kľučky, ktoré sa skladajú do karosérie auta, znižujú odpor vzduchu počas jazdy, no pri nehode môžu prestať fungovať. V októbri sa odohral známy incident, keď záchranári nedokázali otvoriť dvere horiaceho elektrického vozidla v juhozápadnom meste Chengdu.