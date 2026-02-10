DHL predstavuje prvé Centrum excelentnosti pre elektromobily v strednej a východnej Európe, nájdete ho v Senci

V Senci vzniklo nové Centrum excelentnosti pre elektromobily (EVC), ktoré je prvé svojho druhu v strednej a východnej Európe. Centrum s rozlohou približne 26-tisíc metrov štvorcových otvorila spoločnosť DHL Supply Chain.
Poskytuje komplexné logistické riešenia pre lítium-iónové batérie, komponenty elektromobilov a celý ekosystém e-mobility. Zariadenie reaguje na rastúci dopyt v sektore automobility. Globálna sieť centier excelentnosti pre elektromobily logistickej spoločnosti DHL v súčasnosti zahŕňa 20 centier po celom svete a viac ako 200 odborníkov na elektrifikáciu a nové energetické riešenia.
Logistický uzol
Cieľom týchto centier je prepájať globálne know-how s lokálnymi skúsenosťami v oblasti dopravy, skladovania a správy batérií vrátane ich konca životného cyklu. Senecké centrum pokrýva celý logistický reťazec elektromobilov od príjmu a expedície tovaru až po služby s pridanou hodnotou, ako sú testovanie a nabíjanie batérií, podpora aftermarketu či manipulácia s nebezpečným tovarom.
Súčasťou sú aj špecializované priestory s kontrolovanou teplotou a vlhkosťou a služby prispôsobené aj pre dvojkolesové elektrické vozidlá. Sklad spĺňa predpisy a smernice pre skladovanie nebezpečného tovaru. Nové centrum má slúžiť nielen ako logistický uzol, ale aj ako platforma pre inovácie a spoluprácu v oblasti elektromobility v strednej Európe.
„Sme radi, že môžeme predstaviť prvé Centrum excelentnosti pre elektromobily v strednej a východnej Európe. Potvrdzuje to náš záväzok k udržateľným logistickým riešeniam pre sektor elektromobility,“ uviedol výkonný riaditeľ DHL Supply Chain Slovakia Peter Okenka.
Efektivita aftermarketu a rast e-mobility
Kľúčové služby centra zahŕňajú flexibilné krátkodobé aj dlhodobé skladovanie, pokročilý systém riadenia skladu s EDI integráciou a sledovaním zásob v reálnom čase, služby s pridanou hodnotou a špecializovanú dopravu prostredníctvom regionálnej siete DHL.
Otvorenie centra v Senci je súčasťou stratégie spoločnosti, ktorá sa zameriava aj na rozvoj cirkulárnych riešení a služieb pre batérie po skončení ich životnosti. Podľa riaditeľa obchodnej jednotky Tibora Mičúcha je cieľom byť lídrom v rozvoji trhu elektromobilov v regióne.
„Vďaka našej globálnej sieti poskytujeme riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu aftermarketu a podporujú rast e-mobility na Slovensku a v širšom okolí,“ uviedol Mičúch.