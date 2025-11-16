Test Autolike - Škoda Kodiaq RS 2025: Rodinný koráb so športovým srdcom - VIDEO, FOTO

Škoda Kodiaq RS bola vždy zvláštnym spojením dvoch svetov – športových ambícií a rodinnej všestrannosti. Druhá generácia, uvedená v roku 2025, sa snaží zachovať tento charakter, no zároveň prináša modernejšiu techniku, efektívnejšie motory a luxusnejší interiér. Toto auto, ktoré je najväčší RS v celej histórii automobilky, si zaslúžilo našu plnú pozornosť.
Dizajn – evolúcia s odkazom na minulosť
Nový Kodiaq RS si zachoval typickú robustnú SUV siluetu, no teraz pôsobí modernejšie a uhladenejšie. Predná maska s úzkymi Matrix LED svetlometmi, športovým nárazníkom a tmavými detailmi jasne odlišuje verziu RS od bežných modelov. Na prvý pohľad zaujmú aj nové 20-palcové disky kolies RS a čierne doplnky, ktoré auto opticky odľahčujú.
V porovnaní s predchodcom je nová generácia dlhá 4761 mm čo je o 62 mm viac, avšak rázvor 2791 mm sa predĺžil len o 1 mm. Zároveň je toto auto o asi 20 mm užšie ako predchádzajúca generácia. Celkovo pôsobí RS elegantne a sebavedome a prémiovejšie než staršia generácia.
Verzia RS si drží dobrú svetlú výšku 194 mm. Zaujímavým detailom, ktorý potvrdzuje pravdivosť športového charakteru, sú koncovky výfukov v nárazníku za ktorými sú skutočné okrúhle koncovky spojené s výfukovým systémom, čo už dnes len tak nevidíme.
Kým základné verzie Kodiaqu môžu pôsobiť zozadu trochu úzkym dojmom kvôli výraznému oplastovaniu nárazníka, no pri RS pôsobí zadná časť hodnotne. Testovaný Kodiaq RS bol vybavený príplatkovým Family Paket, ktorý okrem iného obsahuje šikovnú mechanickú ochranu hrán dverí, ktorá chráni dvere pred obúchaním pri neopatrnom otváraní na parkovisku.
Kým exteriér prešiel evolúciou, vnútro Kodiaqu RS zaznamenalo revolučnú zmenu. Ako sa s tým vysporiadal interiér a aký výkon ponúka nový benzínový motor, sa dozviete na ďalšej strane.