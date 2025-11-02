Autolike Test: VW ID.7 Tourer, elegantný elektrický kombík stavaný na dlhé trasy - VIDEO, FOTO

Testujeme veľký, čisto elektrický kombík Volkswagen ID.7 Tourer Pro S, ktorý vyniká praktickosťou, pohodlím a dobrým dojazdom a rovnako dobre poslúži ako rodinné auto, aj ako firmené flotilové vozidlo.
Model Volkswagen ID.7 Tourer Pro S predstavuje prémiové elektrické kombi značky Volkswagen. Stojí na platforme MEB a eleganciu, pohodlie a praktickosť kombinuje s vysokým dojazdom. Verzia Pro S má navyše zväčšenú batériu s netto kapacitou 86 kWh a normovaný dojazd až 690 kilometrov.

Dizajn – elegantné kombi s dôrazom na efektivitu

Karoséria Tourer je skutočne rozmerná, s dĺžkou približne 4 961 mm a rázvorom 2 971 mm. V porovnaní s Passatom má o 13 cm dlhší rázvor a dĺžka je väčšia o 4,5 cm, čo z neho robí naozaj veľký kus auta. Tvar karosérie podporuje dlhý dojazd. Je to nízke, aerodynamické auto s koeficientom aerodynamického odporu 0,23.

VW ID7 Tourer Pro S
VW ID7 Tourer Pro S Foto: Jozef Murárik

Predná časť ID.7 Tourer má uzatvorenú masku typickú pre elektromobily a ostré LED svetlomety s elegantnými aerodynamickými tvarmi. Verzia Pro S môže mať príplatkové svetlomety IQ. Light, čo sú maticové LED svetlá. Praktickosť kombi nijak neuberá elegancii karosérie ani vzadu. Zadný pás svetiel prechádza cez celú šírku auta. Auto pôsobí vyvážene, pričom spojenie prémiového prevedenia a rodinnej funkcie je evidentné.

Praktickosť a priestor v interiéri sú však pre kombi kľúčové. Ako obstál ID.7 Tourer Pro S vo vnútri a akú techniku skrýva pod kapotou sa dozviete na ďalšej strane.

