Hyundai i30: Koniec pre populárnu atmosféru, začiatok pre väčší objem - FOTO

Hyundai i30 je už auto, ktoré by u susedov nazvali „letité”.
Hyundai si pre modelový rok 2026 prichystal aktualizáciu jedného zo svojich najpredávanejších modelov na našom trhu. Už koncom minulého roka pritom oznámil koniec pre karosársky variant zvaný Fastback a koniec produkcie i predaja zaznamenal taktiež na Slovensku veľmi populárny základný atmosférický štvorvalec s objemom 1,5 litra.

Aby ale nebolo všetkým dobrým veciam koniec, pre obe zostávajúce karosárske varianty hatchback i kombi Hyundai pripravil modernizáciu a to ako ponuky výbav a doplnkov, tak motorizácií.

Menej možností

Netreba chodiť okolo horúcej kaše, Hyundai i30 je už auto, ktoré by u susedov nazvali „letité”. Oni si to môžu dovoliť, veď model i30 už deväť rokov vyrábajú. My však napíšeme, že auto sa už deväť rokov drží na vrchole a zatiaľ to nevyzerá ani na jeho rýchly koniec a ani na dramatický pokles predajov. Samozrejme, absencia fastbacku i základnej atmosférickej jednotky svoje s predajmi urobí, ale aj v roku 2026 má i30 čo ponúknuť.

Keď už sme ale začali s dátumami, nedá nám nespomenúť, že keď začiatkom roku 2017 model i30 prichádzal na trh, kúpiť ste si ho mohli s atmosférickým štvorvalcom, prepĺňaným trojvalcom, prepĺňaným štvorvalcom a aj vtedy dôležitým prepĺňaným naftovým štvorvalcom. K tomu manuálne i automatické dvojspojkové prevodovky a samozrejme N-ková verzia s výkonom 250 a viac koní (podľa verzie).

Neskôr atmosféra odišla, aby sa o pár rokov vrátila v odlišnej podobe. 1,4 T-GDI vymenil výrobca za 1,5 T-GDI, pribudol mild-hybrid s dvojspojkou a potichu zmizla možnosť kúpiť si do i30-tky naftový motor. Zhruba v tom istom čase zmizlo z ponuky aj N-ko a teraz, po treťom facelifte zastupujú ponuku motorov len dva agregáty.

Ľahší výber

Hatchback i kombi si môžete podľa nového akčného cenníka kúpiť alebo s 1,0 TGDi v kombinácii s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou, alebo s nováčikom v ponuke s označením 1,6 T-GDi v kombinácii so 7-stupňovou DCT dvojspojkovou prevodovkou. Kým prepĺňaný jednolitrový trojvalec dostal mierny výkonnostný kopanec a dodá 84,6 kW (115k), objemnejší štvorvalec síce má pár centimetrov kubických objemu navyše v porovnaní s predchodcom, no stratil výpomoc elektromotora, takže banuje a ponúkne „len” 110 kW (150 k).

To len je v úvodzovkách celkom právom, a to hneď z viacerých dôvodov. Jednak preto, lebo pred rokov výkon 1,5 T-GDI MHEV klesol na 103 kW a zároveň platí, že menej je niekedy viac. Najmä v prípade odstránenia dodatočných komponentov akými hybridný systém s napätím 48V nepochybne je. Je to tak trochu krok späť do minulosti, keďže benzínová „jednašestka” bola súčasťou kompaktných modelov značiek Hyundai a Kia dlhé roky.

i30 tak de facto dorovnal ponuku sesterskej novinky menom Kia K4. Hyundai však zatiaľ svoj čisto európsky model neškrtol (narozdiel od Kie a jej Ceedu) a pri predaji sa bude spoliehať na overený a stále dobrý dizajn svojej i30 v kombinácii s peknými cenami a výbavami i jednoducho ponukou motorov.

