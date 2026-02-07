Hyundai i30: Koniec pre populárnu atmosféru, začiatok pre väčší objem - FOTO

Hyundai si pre modelový rok 2026 prichystal aktualizáciu jedného zo svojich najpredávanejších modelov na našom trhu. Už koncom minulého roka pritom oznámil koniec pre karosársky variant zvaný Fastback a koniec produkcie i predaja zaznamenal taktiež na Slovensku veľmi populárny základný atmosférický štvorvalec s objemom 1,5 litra.
Aby ale nebolo všetkým dobrým veciam koniec, pre obe zostávajúce karosárske varianty hatchback i kombi Hyundai pripravil modernizáciu a to ako ponuky výbav a doplnkov, tak motorizácií.
Menej možností
Netreba chodiť okolo horúcej kaše, Hyundai i30 je už auto, ktoré by u susedov nazvali „letité”. Oni si to môžu dovoliť, veď model i30 už deväť rokov vyrábajú. My však napíšeme, že auto sa už deväť rokov drží na vrchole a zatiaľ to nevyzerá ani na jeho rýchly koniec a ani na dramatický pokles predajov. Samozrejme, absencia fastbacku i základnej atmosférickej jednotky svoje s predajmi urobí, ale aj v roku 2026 má i30 čo ponúknuť.
A je to tu: vesmírna loď z budúcnosti Hyundai Staria dostala aj pohon z budúcnosti - FOTO
Keď už sme ale začali s dátumami, nedá nám nespomenúť, že keď začiatkom roku 2017 model i30 prichádzal na trh, kúpiť ste si ho mohli s atmosférickým štvorvalcom, prepĺňaným trojvalcom, prepĺňaným štvorvalcom a aj vtedy dôležitým prepĺňaným naftovým štvorvalcom. K tomu manuálne i automatické dvojspojkové prevodovky a samozrejme N-ková verzia s výkonom 250 a viac koní (podľa verzie).
Neskôr atmosféra odišla, aby sa o pár rokov vrátila v odlišnej podobe. 1,4 T-GDI vymenil výrobca za 1,5 T-GDI, pribudol mild-hybrid s dvojspojkou a potichu zmizla možnosť kúpiť si do i30-tky naftový motor. Zhruba v tom istom čase zmizlo z ponuky aj N-ko a teraz, po treťom facelifte zastupujú ponuku motorov len dva agregáty.
Ľahší výber
Hatchback i kombi si môžete podľa nového akčného cenníka kúpiť alebo s 1,0 TGDi v kombinácii s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou, alebo s nováčikom v ponuke s označením 1,6 T-GDi v kombinácii so 7-stupňovou DCT dvojspojkovou prevodovkou. Kým prepĺňaný jednolitrový trojvalec dostal mierny výkonnostný kopanec a dodá 84,6 kW (115k), objemnejší štvorvalec síce má pár centimetrov kubických objemu navyše v porovnaní s predchodcom, no stratil výpomoc elektromotora, takže banuje a ponúkne „len” 110 kW (150 k).
Hyundai Nexo novej generácie: odpoveď pre tých, ktorí vodíku neveria - FOTO
To len je v úvodzovkách celkom právom, a to hneď z viacerých dôvodov. Jednak preto, lebo pred rokov výkon 1,5 T-GDI MHEV klesol na 103 kW a zároveň platí, že menej je niekedy viac. Najmä v prípade odstránenia dodatočných komponentov akými hybridný systém s napätím 48V nepochybne je. Je to tak trochu krok späť do minulosti, keďže benzínová „jednašestka” bola súčasťou kompaktných modelov značiek Hyundai a Kia dlhé roky.
i30 tak de facto dorovnal ponuku sesterskej novinky menom Kia K4. Hyundai však zatiaľ svoj čisto európsky model neškrtol (narozdiel od Kie a jej Ceedu) a pri predaji sa bude spoliehať na overený a stále dobrý dizajn svojej i30 v kombinácii s peknými cenami a výbavami i jednoducho ponukou motorov.