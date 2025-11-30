Test Cupra Formentor VZ: Skvele naladený rodinný crossover s dušou hot-hatchu - VIDEO

Cupra Formentor VZ je športovo ladenou verziu populárneho crossoveru, ktorá cieli na vodičov hľadajúcich kombináciu každodennej praktickosti s vysokým výkonom a emocionálnou jazdou. VZ ako najvyššia verzia novej generácie Formentora dokáže byť nielen rodinným SUV, ale aj spoľahlivým partnerom pre dynamickú jazdu vďaka silným motorom a ostrejšiemu podvozku.
Cupra Formentor je prvým samostatným modelom značky po jej odčlenení od Seatu a vzhľad novej verzie vozidla tento fakt len podčiarkuje.
Test Autolike - Škoda Kodiaq RS 2025: Rodinný koráb so športovým srdcom - VIDEO, FOTO
Formentor VZ si zachováva svoju charakteristickú siluetu, no s výraznejšími detailmi podčiarkujúcimi športový charakter. Predná časť v modernizovanej verzii dominuje výrazným nárazníkom, mohutnejším predným spojlerom a žraločím nosom, ktorý definuje dizajnový štýl budúcich modelov Cupra. Tento dravý výraz značku jasne oddeľuje a auto je teraz omnoho menej zameniteľné s modelmi Seatu.
Testované auto v matnej bronzovej farby doplnenej čiernymi prvkami a medenými detailami vyzerá skvele a pôsobí drahším dojmom ako reálne je. Matná úprava v piatich odtieňoch je príplatková za prijateľných 2490 €, čo je dvojnásobok príplatku za metalické laky. Matná farba má napriek nespornej elegancia svoje úskalia a drobné škrabance, na rozdiel od bežných lakov, nie je možné rozleštiť.
Z bočného pohľadu vyzerá Formentor kompaktne a svalnato, pričom proporcie sú nastavené tak, aby pôsobilo sebavedomo, no stále prakticky. Auto proste dýcha dynamikou, vidíte to na línii okien, vidíte to na tejto línii za zadnými kľučkami, ktorá sa zdvíha až k zadným svetlám.
Dĺžka auta je 4451 mm, čo je o približne 30 cm kratšie ako napríklad Octavia, vďaka čomu sa s ním lepšie parkuje. Rázvor je slušných 2680 mm. Vďaka vyššej svetlej výške (161 mm) sa nemusíte obávať obrubníkov.
Atraktívnym vzhľad testovaného modelu dopĺňajú príplatkové 19-palcové disky Sandstorm s medenými prvkami. Použité pneumatiky, sú urečené na tichú a ekonomickú jazdu, ale hodia sa možna k základnej verzii Formentora a nestačia športovo ladenému autu so silným motorom a dávajú auu tak trochu polená pod nohy.
Vzhľad je jedna vec, ale ako sa agresívna elegancia prejavuje pod kapotou a v interiéri? Budú to príjemné prekvapenia, alebo nás čakajú kompromisy?