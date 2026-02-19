Česko sa pýši väčším výberom ojazdených áut než Slovensko, predávajú sa však dlhšie

Český trh s ojazdenými osobnými autami ponúka väčší výber vozidiel než slovenský, predaj však trvá dlhšie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Cebia, ktorá dlhodobo monitoruje trh s ojazdenými vozidlami v Českej republike a na Slovensku.
Ako informovala riaditeľka marketingu a komunikácie Cebia Barbora Minksová, priemerná inzerovaná cena ojazdených áut bola v minulom roku v oboch krajinách takmer totožná. V Českej republike dosiahla 296-tisíc českých korún (Kč), na Slovensku 11 800 eur, čo pri prepočte kurzom 25 Kč za euro predstavuje približne 295-tisíc Kč. V Česku cena medziročne vzrástla o 4,2 percenta, na Slovensku o 2,6 percenta.
Vozidiel sa predalo viac
Počet áut v inzercii sa v Česku zvýšil o 5,2 percenta, na Slovensku o 2,53 percenta. V Českej republike sa zároveň medziročne predalo viac vozidiel, predaj stúpol o 4,3 percenta na približne 683-tisíc ojazdených osobných áut. Na Slovensku nárast predstavoval 0,8 percenta, pričom sa predalo približne 277-tisíc vozidiel.
Výrazný rozdiel bol v dovozoch zo zahraničia. Do Česka sa vlani doviezlo viac ako 148-tisíc áut, čo je medziročný nárast o 5,6 percenta. Na Slovensko smerovalo vyše 58-tisíc dovezených vozidiel, medziročne o 2,23 percenta menej.
Slováci si doviezli vyše 61-tisíc ojazdených áut, viac ako polovica mala nad 100-tisíc kilometrov
Do Česka sa pritom dovážajú staršie vozidlá, keď podiel áut starších ako desať rokov dosiahol 49,1 percenta. Na Slovensku bol tento podiel 30,38 percenta. Najčastejšie sa do oboch krajín dovážali vozidlá značiek Škoda Auto a Volkswagen. V Česku sa na treťom mieste umiestnil Ford, na Slovensku Audi. Štvrté a piate miesto patrilo v oboch krajinách značkám BMW a Mercedes-Benz.
Slovenský trh sa dlhodobo vyznačuje vyšším podielom prémiových a luxusných vozidiel. Medzi desiatimi najpredávanejšími modelmi sa pravidelne objavujú Audi A6 či BMW radu 3 a 5. Trh na Slovensku je zároveň diverzifikovanejší. Desať najpredávanejších modelov tvorí takmer štvrtinu trhu, kým v Česku tretinu.
Rozdiel bol v type pohonu
Priemerná doba predaja bola v Česku 72 dní, čo je o dva dni viac než rok predtým. Na Slovensku sa ojazdené autá predávali v priemere 59 dní, medziročne o dva dni rýchlejšie. Priemerný počet kilometrov na tachometri bol v Česku 146-tisíc kilometrov a medziročne sa nezmenil. Na Slovensku klesol o 6 000 kilometrov na 149-tisíc kilometrov. Priemerný vek predávaných vozidiel bol podobný, v Česku 9,5 roka, na Slovensku 9,7 roka.
Rozdiel pretrváva v type pohonu. V Česku už prevládajú benzínové vozidlá s podielom 47,73 percenta, zatiaľ čo na Slovensku dominujú dieselové autá s podielom 54,97 percenta. Podiel hybridných a elektrických vozidiel je v oboch krajinách podobný. Na Slovensku má alternatívny pohon každé 16. predané ojazdené auto, v Česku každé 18.
Rozdiel je aj v deklarovaní prvého majiteľa. V Česku predajcovia uvádzajú, že vozidlo je po prvom majiteľovi, pri 45,74 percenta inzerátov, na Slovensku pri 31,39 percenta. Podľa Cebie však tieto údaje často nezodpovedajú realite. Z pohľadu farieb bola v Česku najpredávanejšia sivá (22,60 percenta), na Slovensku biela (26,30 percenta). Český trh je farebne pestrejší, na Slovensku je vyšší podiel hnedých vozidiel.