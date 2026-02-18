Ako sa zmení trh s elektromobilmi? Pôvodný líder Tesla vypadne z top päťky globálnych výrobcov

Trh s elektromobilmi (EV) zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji batériového trhu v 21. storočí, pričom dopyt po batériách pre EV predstavoval v roku 2025 až 75 % z celkových 1,6 TWh. Spoločnosť Benchmark pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa batérií, ktorý sa oslavuje každoročne 18. februára prehľad vývoja hlavných hráčov na trhu s elektromobilmi, ako aj výhľad do budúcnosti.
Tesla na prvom mieste
V roku 2020 sa na celom svete predalo viac než 3,2 milióna elektromobilov, z toho približne 42 % v Číne. Najväčším výrobcom bola spoločnosť Tesla, pričom model Model 3 bol najpredávanejším elektromobilom na trhu. Spoločnosti Volkswagen Group (VW) a SAIC sa umiestnili na druhom a treťom mieste s 13 % a 11 % podielom na trhu. Nasledovali Hyundai Kia Automotive Group a BMW Group so 6 % podielom. Spolu týchto top päť výrobcov tvorilo až 51 % celkovej produkcie elektromobilov v roku 2020.
Už o päť rokov neskôr, v roku 2025, sa pozícia popredných výrobcov zmenila, keď globálne predaje elektromobilov dosiahli 20,7 milióna kusov. Na prvé miesto sa dostala spoločnosť BYD s 20 % podielom. Skupina Geely vstúpila na trh s 10 % produkcie, zatiaľ čo Tesla, VW Group a SAIC klesli na tretie, piate a štvrté miesto s trhovým podielom medzi 6 a 7 %. Aj v tomto roku top päť výrobcov držalo spolu 51 % trhu s elektromobilmi.
Trh bude naďalej rásť
Pohľad na rok 2030 ukazuje, že trh s elektromobilmi bude naďalej rásť, pričom predaje sa očakávajú na úrovni 39,6 milióna jednotiek. Hoci Tesla podľa prognóz vypadne z prvej päťky a nahradí ju Changan Automobile, zostane dôležitým hráčom na trhu.
Očakáva sa tiež väčšia diverzifikácia trhu s nástupom nových výrobcov, čím podiel najväčších hráčov klesne na 43 % v roku 2030, oproti 51 % v rokoch 2020 a 2025. Top desať výrobcov bude pravdepodobne zodpovedať za 63 % trhu, čo je pokles oproti 67 % v roku 2025 a 78 % v roku 2020.