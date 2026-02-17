Toyota Highlander novej generácie: Tri rady sedadiel a nový pohon – FOTO

Toyota pred pár dňami v USA predstavila svoj doteraz najväčší elektromobil. Nová generácia modelu Highlander je totiž len elektrická. Nový Highlander vstupuje na svoj najdôležitejší trh v celkovo už v piatej generácii.
Toyota zatiaľ neinformovala o tom, že by tento elektrický model mal prísť aj na náš trh, i keď jeho uvedeniu, azda len s výnimkou ciel, nič nebráni. A to ani Highlander 4. generácie, keďže ho Toyota minulý rok stiahla z ponuky u nás.
Navyše tak ako v USA aj na európskom trhu Highlander EV zapasuje dizajnom i technológiou do nového rozvíjajúceho sa spoločenstva elektrických modelov značky, ktorého zakladateľom je aj našim motoristom známy model bZ4X. Ten sa však v USA už volá inak – Toyota jeho názov na americkom trhu zjednodušila a model sa od nedávneho faceliftu volá iba Toyota bZ.
Dôvod prečo na americkom trhu Toyota pristúpila k zjednodušeniu názvu a v takej Európe takýto krok urobiť nemusela sa sveta znalým čitateľom vysvetľuje sám a akiste nemusíme tému väčšmi rozoberať, i keď v USA by sme pravdepodobne museli…
Odlišné názvy pre rovnaké autá
V USA a teda v celej Severnej Amerike majú výrobky značky Toyota s elektrickým pohonom iné názvy aj v ďalších prípadoch. Napríklad model, ktorý u nás Toyota nazvala bZ4X Touring je v Amerike bZ Woodland. No a tretí model s odlišným názvom v USA sa u nás volá Toyota C-HR+. V Amerike je to to isté, ale bez plus+ keďže C-HR-ka v hybridnej podobe v USA nie je v ponuke podobne ako najmenší z elektromobilov Toyoty s názvom Urban Cruiser.
V prípade modelu Highlander sa teda Toyota rozhodla pre generačnú výmenu. Zatiaľ na stránkach výrobcu v USA naďalej figuruje aj Highlander štvrtej generácie, ktorý si zákazníci v USA vedeli kúpiť aj s hybridným pohonom (u nás len s hybridom).
Zdá sa však, že Toyote hybridný Highlander v USA chýbať nebude, keďže ponuka SUV modelov na tomto trhu je naozaj masívna. Dajme si len mená: Corolla Cross, RAV4, Grand Highlander, Crown Signia, Land Cruiser, Sequoia a všetky doteraz spomenuté k tomu.