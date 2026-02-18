Volkswagen ID. Era 9X - Obor sa chystá vstúpiť na najväčší trh s novým pohonom - FOTO

Volkswagen predstavil koncept modelu ID. Era na autosalóne v Šanghaji pred necelým rokom. Urobil tak na udalosti, pri ktorej predstavil aj ďalšie koncepty budúcich modelov s názvom Aura a Evo.
Kým Era bol pred rokom predstavitel budúceho veľkopriestorového crossoveru, Aura zastupovala segment v Číne populárnych sedanov a Evo zas populárny segment kompaktných SUV. Nová Éra Volkswagenu v Číne začína tým najväčším autom – plnokrvným full-size SUV, respektíve presnejšie veľkopriestorovým crossoverom.
ID. Era 9X – nielen elektrika
Pri modelovom rade ID. doteraz vždy platilo, že ide o nové automobily postavené na skateboardovej platforme MEB s čisto elektrickým pohonom a batériou v podvozku. To sa však očividne mení a mení sa to práve tam, kde je takáto zmena najpopulárnejšia.
Volkswagen na jednom zo svojich kľúčových trhov v Číne už dekády spolupracuje s čínskym výrobcom SAIC. Nový model ID. Era 9X a pravdepodobne aj prípadné ďalšie modely vychádzajú z tejto spolupráce (VW má v Číne aj iných spojencov, no to je iná debata). Prvýkrát sa stane, že model s označením ID. bude mať pod prednou kapotou predlžovač dojazdu, teda range extender.
ID. Era 9X je oficiálne EREV model. To znamená, že štandardne batériové vozidlo dopĺňa spaľovací motor, ktorý nemá priamy kontakt s poháňanými kolesami. Namiesto toho pomáha generovať elektrickú energiu do batérie, odkiaľ si ju čerpá jeden, alebo viacero elektromotorov. Tento typ pohonu je v Číne veľmi populárny a je to jeden z prostriedkov ako dostať nové vozidlá aj do lokalít, ktoré nemajú natoľko hustú nabíjaciu sieť ako hlavné uzly.
Vozidlo ide štandardne na elektrinu, no užívateľ si môže zvoliť, či pri najbližšej príležitosti nabije baterku, alebo len dotankuje. Nie je to však klasický plug-in hybrid, ktorý sa spolieha na silu spaľovacieho motora výraznejšie. Rozdie medzi týmito dvomi pohonmi je však obvykle skôr teoretický, užívateľ môže oba pohonu využívať rovnako. Obvykle však EREV vozidlo disponuje väčšou batériou ako plug-in.