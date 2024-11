ATP zdvojnásobila pokutu pre Tiafoa. Nedávno adresoval vulgarizmy empajrovému rozhodcovi (foto)

Pokutu spolu až 120-tisíc amerických dolárov, čo je v prepočte približne 113-tisíc eur, dostal americký tenista Frances Tiafoe za opakované verbálne útoky na empajrového rozhodcu počas októbrového turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.

Američan sa k nadávkam uchýlili po prehre s Rusom Romanom Safiullinom 7:5, 5:7, 6:7 (5), smerom k arbitrovi Jimmymu Pinoargotemu vyslal prúd vulgarizmov.

Priťažujúce okolnosti

Priamo na turnaji dostal Tiafoe maximálnu možnú pokutu 60-tisíc USD, vedenie ATP mu dodatočne pridalo rovnakú „pálku“ za „priťažujúce okolnosti“. Americký búrlivák ešte môže byť rád, že sa vyhol dištancu.

Americký tenista Frances Tiafoe počas turnaja ATP 1000 v čínskom Šanghaji. Foto: SITA/AP

Po verbálnom útoku na rozhodcu sa Tiafoe neskôr na sociálnych sieťach ospravedlnil. Svoje správanie označil ako neakceptovateľné.

„Toto nie som ja a určite to nie je spôsob, akým sa chcem správať k ľuďom. V horúčave som nechal voľný priebeh frustrácii a som zo seba nesmierne sklamaný,“ kajal sa.

Nestihol podať včas

Čo sa vlastne stalo? Tiafoe za stavu 5:5 v tajbrejku rozhodujúceho setu podával a podľa rozhodcu „prešvihol“ čas určený na uvedenie loptičky do hry. Potrestal ho teda odobratím prvého podania. Rozrušený Američan následne prišiel o bod pri svojom podaní a neskôr aj o ďalší pri servise súpera a s ním aj o celý zápas.

Vzápätí Tiafoe síce podal pri sieti ruku svojmu premožiteľovi, ale potom to už nevydržal a oboril sa na ekvádorského rozhodcu Pinoargoteho. Počas približne minútovej tirády nechýbali nadávky a celkové konštatovanie, že rozhodca pokazil zápas, v ktorom sa snažil o víťazstvo vyše tri hodiny.

Vydarený koniec leta

Dvadsaťšesťročný Tiafoe má za sebou vydarený koniec leta na tvrdých povrchoch v zámorí. Najprv na podujatí ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil do finále, kde nestačil na svetovú jednotku Taliana Jannika Sinnera a neskôr na US Open v New Yorku jeho spanilú jazdu zastavil až v semifinále krajan Taylor Fritz. V rebríčku ATP vo dvojhre mu momentálne patrí 18. pozícia.