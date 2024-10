Tiafoe vulgárne nadával rozhodcovi po prehratom zápase, hrozí mu mastná pokuta (video+foto)

Program na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji poznačil incident medzi americkým tenistom Francesom Tiafoem a empajrovým rozhodcom Jimmy Pinoargotem. Semifinalista nedávneho US Open veľmi ťažko niesol tesnú prehru s Rusom Romanom Safiulinom 7:5, 5:7, 6:7 (5), z ktorej obvinil rozhodcu na empajri.

Približne minútový výbuch hnevu Tiafoea bude posudzovať vedenie ATP ako verbálny atak na rozhodcu a do úvahy prichádza aj pokuta vo výške 60-tisíc eur. Podľa hovorcu ATP zatiaľ nedošlo k potrestaniu hráča.

Čo sa stalo?

Tiafoe za stavu 5:5 v tajbrejku rozhodujúceho setu podával a podľa rozhodcu „prešvihol“ čas určený na uvedenie loptičky do hry. Potrestal ho teda odobratím prvého podania. Rozrušený Američan následne prišiel o bod pri svojom podaní a neskôr aj o ďalší pri servise súpera a s ním aj o celý zápas.

Vzápätí Tiafoe síce podal pri sieti ruku svojmu premožiteľovi, ale potom to už nevydržal a oboril sa na ekvádorského rozhodcu Pinoargoteho. Počas približne minútovej tirády nechýbali nadávky a celkové konštatovanie, že rozhodca pokazil zápas, v ktorom sa snažil o víťazstvo vyše tri hodiny.

Upozornenie: Video nižšie obsahuje vulgarizmy.

Ojo a la brutal calentada del tenista Tiafoe, que le puede costar una sanción histórica:

🗣️ „¡Que te jodan, puto idiota!“

El estadounidense estalló contra el juez de silla después de perder en Shangái contra el ruso Roman Safiullin.

🎥 @sportyandhotpic.twitter.com/lMydOkIIb8 — Pável Fernández (@PavelFdez) October 9, 2024

Neskôr 26-ročný Američan zverejnil ospravedlnenie na sociálnych sieťach, pričom svoju reakciu nazval „neprijateľným správaním“ a celkovo napísal: „Toto nie som ja a určite to nie je spôsob, akým sa chcem správať k ľuďom. V horúčave som nechal voľný priebeh frustrácii a som zo seba nesmierne sklamaný.“

V poslednom období sa mu darí

Dvadsaťšesťročný Tiafoe má za sebou vydarený koniec leta na tvrdých povrchoch v zámorí. Najprv na podujatí ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil až do finále, kde nestačil na svetovú jednotku Taliana Jannika Sinnera a neskôr na US Open v New Yorku jeho spanilú jazdu zastavil až v semifinále krajan Taylor Fritz.

V rebríčku ATP vo dvojhre mu momentálne patrí 17. pozícia.

Súperom Safiullina v osemfinále na podujatí Rolex Shanghai Masters bol Srb Novak Djokovič, s ktorým bojoval o postup medzi najlepšiu osmičku. Stretnutie napokon ovládla favorizovaná bývalá svetová jednotka 2:0 na sety.