Ancelotti hodnotí sezónu na desať z desiatich, s kvartetom hráčov sa zaradil medzi historických rekordérov

Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti pred sobotňajším finále Ligy majstrov priznal, že čím bližšie bol výkop stretnutia, tým väčšie obavy mal z toho, ako to dopadne. Podotkol však, že strach je dôležitou súčasťou vydarených vecí. Tvrdil, že strach a obavy u človeka spôsobia, že myslí na najmenšie detaily a snaží sa nič nepodceniť.

Prístup talianskeho stratéga sa nakoniec ukázal ako správny, keďže jeho hráči zvíťazili na londýnskom štadióne Wembley nad Borussiou Dortmund 2:0 a získali rekordný 15. titul európskeho klubového šampióna.

Sympatický a energetický výkon

„V tejto sezóne sme mali veľa problémov a prišli sme o kvalitných hráčov. Popasovali sme sa tým vďaka nasadeniu, obetavosti a kvalite. Vďaka tomu sme vyhrali ligu, superpohár aj Ligu majstrov. Nikdy sme sa nevzdali. Bola to perfektná sezóna, dal by som za ňu desať z desiatich. Môj tím a hráči boli vynikajúci,“ povedal podľa klubového webu Ancelotti, ktorý vyhral rekordnú piatu trofej v LM ako tréner.

Pre „biely balet“ to nebolo ľahké finále. Mužstvo Borussie predviedlo sympatický a energický výkon, pričom do prestávky malo v ofenzíve viac nebezpečných možnosti ako Real. Madridský tím sa nadýchol až po prestávke, postupne zvyšoval obrátky a dočkal sa v záverečnej dvadsaťminútovke. Najprv v 74. minúte hlavičkou otvoril skóre Dani Carvajal a o deväť minút neskôr pridal druhý zásah „Los Blancos“ Vinícius Júnior.

Rekordný triumf

„Dortmund hral do prestávky lepšie ako my, no nechal nám možnosti, ako sa dostať do zápasu. V druhom polčase sme hrali lepšie a konzistentnejšie. Toto bolo deviate finále LM po sebe, ktoré Real Madrid vyhral, a tentoraz bolo nebezpečenstvo, že ho nevyhráme, naozaj reálne,“ zložil Ancelotti poklonu tímu Borussie.

Štvorica Carvajal, Luka Modrič, Nacho Fernández a Toni Kroos šiestym titulom v LM vyrovnala rekord legendy Realu Paca Genta, ktorý rovnako šesťkrát vyhral európsky pohár číslo jeden v rokoch 1956 až 1966. Pre Kroosa to malo špecifický nádych, keďže rekordný triumf v LM vybojoval vo svojom poslednom zápase klubovej kariéry.

Posledný duel v drese Realu

Pred sebou má už len ME 2024 vo farbách Nemecka a potom definitívne „zavesí kopačky na klinec“. Posledný duel v drese Realu s najväčšou pravdepodobnosťou odohral aj kapitán Nacho. Mužstvo Dortmundu po finále ľutovalo nevyužité príležitosti, hlavne v úvodnej štyridsaťpäťminútovke.

„Vo finále musíte využiť svoje šance, ak chcete vyhrať. Bohužiaľ, nám sa to nepodarilo,“ uviedol kapitán BVB Emre Can. Borussia prehrala na rovnakom mieste finále LM po 11 rokoch, v sezóne 2012/2013 podľahla vo Wembley Bayernu Mníchov (1:2).

„Som hrdý, ale aj sklamaný a prázdny. Po prehratom finále LM je ťažké nájsť správne slová,“ skonštatoval tréner nemeckého zástupcu Edin Terzič.